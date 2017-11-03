(Görüntülü Haber) Tramvay yoluna giren sürücü seferleri aksattı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET\'te, yasak olmasına rağmen otomobiliyle tramvay yoluna giren ve bakım çalışması yapılan alana düşen sürücü yüzünden Bağcılar yönünde tramvay seferleri aksadı. Otomobilin çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.



Olay, Alemdar Caddesi Yerebatan Sarnıcı önünde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PH 1307 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Gümüş, yasak olmasına rağmen Gülhane Parkı önünden tramvay yoluna girdi. Sultanahmet yönüne ilerleyen Gümüş\'ün kullandığı otomobil, Yerebatan Sarnıcı yakınında, ray bakım çalışması yapılan alana düştü. Gümüş, tüm çabalarına rağmen, tekerleklerin rayların arasına sıkışması nedeniyle otomobilini kurtaramadı.



Kaza nedeniyle, Sirkeci istasyonundan itibaren Kabataş-Bağcılar yönüne seferler yarım saat boyunca yapılamadı. Otomobilin vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.



Kazaya neden olan sürücü Ferhat Gümüş, \"Yanlışlıkla oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Araç yolda kaldı. Sonra geri çıkaramadım. Seferler biraz aksadı\" diye konuştu.