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(Görüntülü Haber) Tramvay yolcuları, farkındalık deneyinde çocuklara sahip çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, sosyal farkındalık deneyi kapsamında, tramvayda çocukları çalıştırarak kötü davranan kişilere, çevredekiler tepki gösterdi

22 Kasım 2017 16:16

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, sosyal farkındalık deneyi kapsamında, tramvayda çocukları çalıştırarak kötü davranan kişilere, çevredekiler tepki gösterdi. Çocukları yanlarına çeken bazı kişiler, onları çalıştıran kişilerden kurtarmaya çalıştı. Tramvayda yapılan anonsla birlikte, bunun farkındalık deneyi olduğunu öğrenen kadın yolcular, çocuklara sarıldı, duygu dolu anlar yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilgievi öğrencileri, eğitmenleri ve Şehir Tiyatroları Sanatçısı Mehmet Beyazıt Uzgaş\'ın rol aldığı farkındalık deneyi, İzmit\'in en işlek hatlarından biri olan Fevziye Camii - Doğu Kışla tramvay hattında gerçekleştirildi. Deney nedeniyle tramvaya gizli kameralar yerleştirildi. Bilgievi öğrencileri işçi olarak çalıştırılan çocuk rolünde tramvaya bindi. Deney kapsamında işbirlikçi olan kişiler de tramvaydaki yerlerini aldı. Deneyde rol alan kişiler çocuklara kötü davranışlarda bulunurken, kısa süre içinde yolcular tepkilerini ortaya koymaya başladı. İşbirlikçilere bağıran vatandaşlardan bazıları ise çocukları yanlarına çekerek, kurtarmaya çalıştı. Özellikle kadın yolcular, işbirlikçilere sözleri ve davranışlarıyla karşı çıktı. Vatandaşlar, çocuklara eziyet ettiklerine inandıkları oyunculara, \"Sen bu çocuğu böyle zor şartlar altında çalıştıramazsın, bu durum yasalara aykırı\" diyerek tepki gösterdi. Sosyal farkındalık deneyi tramvayda yükselen anonsile sona erdi. Tepkilerin en üst düzeye çıktığı anda gelen anons, yaşananların bir sosyal farkındalık deneyi olduğunu ortaya çıkardı. Bilgievi öğrencileri bu defa üzerlerine \'Kılavuz Gençlik\' yazılı tişörtlerini giyerek vatandaşların arasına karıştı. Sergiledikleri duyarlılık için herkese teşekkür eden Bilgievi öğrencileri, üzerlerinde çalıştırılan çocuklara yönelik sloganların bulunduğu rozetlerden hediye etti. Bu sırada bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadıkları gözlendi. Vatandaşlar, \"Tepkisiz kalamazdım, çocukların bu durumuna hepimiz karşı çıkmalıyız\" dedi.

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