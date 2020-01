(Görüntülü Haber) Trakya'nın sağlıkçıları gerçeği aratmayan eğitimden geçiyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-TRAKYA\'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve hastanelerin acil servisinde çalışacak doktor ve sağlık personeli adaylarına, insan vücudunun tüm özelliklerini bire bir yansıtan özel maketler üzerinde \'Temel Yaşam Desteği\' eğitimi veriyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri ile hastanelerin acil servislerinde görev yapacak doktor ve sağlık personeli adayları Edirne Sağlık Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezi’nde teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı \'Temel Yaşam Desteği\' eğitimi alıyor. Uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilen sağlık personeli, insan vücudunun tüm özelliklerini bire bir yansıtan özel maketler üzerinde çalışarak acil vakalarda yapmaları gereken müdahaleyi uygulama fırsatı buluyor.Verilen pratik eğitim sonrası sınava tabi tutulan ekip, insan gibi tepkiler verebilen simülasyon maketlerde, suda boğulma, kalp krizi ve trafik kazası gibi canlandırmalarla senaryo gereği hastaya müdahale ediliyor. Yerde yatan insan maketin bilgisayara bağlanmasıyla yaralı ya da hasta gibi, öksürüp nefes alıp sesler çıkarıp tepki vermesiyle başlayan eğitim, senaryo gereği hasta yakınının 112\'yi aramasıyla başlıyor. Telefonla 112 Acil Sağlık ekibi öğrencilerinin olay yerine gelmesiyle devam eden müdahalelerde hastaya, kalp mesajı, oksijen verilmesi, serum bağlanması gibi gerçek müdahaleler yapılıyor. Simülasyon insan maketin müdahalelere göre bilgisayar ekranında tepki vermesi kalp ritmiyle görülüp izleyen modül öğretmen doktorlar tarafından not veriliyor. Eğitimi tamamlayıp 85 üzerinde not alan doktor ve sağlık personeli sertifikalarını alıp ambulans ve hastanelerinin acil bölümlerinde çalışmaya başlıyor. \"AMACIMIZ HASTALARA DAHA İYİ HİZMET\" Edirne İl Sağlık Müdürü Muhsin Kişioğlu, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan sertifikalı eğitimin hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla gerçeğe benzer insan maketinde yapıldığını söyledi. Kişioğlu, \"Gerçeği aratmayan simülasyon maketlerimizde yapılan gerçekçi senaryolar ile mülakat ve pratik sınavlara arkadaşlarımız tabi tutuluyorlar. Burada 85 üzeri alan arkadaşlarımız sertifikayı alıp çalışmaya başlıyorlar. Temel yaşam modülümüzde öncelikle acil personel ekiplerimizi ve 112 acil sağlık çalışanlarımız ve ekip arkadaşlarımızı bu eğitime alıyoruz. İçinde çeşitli eğitimler içinde özelikle ambulans ekipmanlarını tanıtım ve kullanımlarını, hasta taşıma tekniklerini, olay yeri yönetimini ve acil hastanın tanımı ile sınıflandırılması gibi modüller bulunmakta. Bu anlamda arkadaşlarımızın teorik ve pratik anlamda eksikleri giderilmektedir. Ayrıca olay yerine giden ilk ekip oldukları için tıbbi eğitim kuralları, hasta hekim ilişkileri hakkında bilgilendirilme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın buradaki en önemli amacı özelikle 112 ve acil servislerdeki verilen daha kaliteli olmasını sağlamaktır\" dedi. Eğitimi veren modül eğitmen doktor Merve Aydınöz, temel eğitim verdiklerini belirterek, \"Simülatör maket eşliğinde uygulamalarımızı yaptık. Hasta vücuduyla uyumlu bir makettir. Hastaya temel yaşam desteği uygulamaları yaptık. Hastamız kalp krizi geçiren bir vakaydı. Ona kalp mesajı uygulamaları, oksijen elizasyon uygulamaları yaptık. Şok uygulaması verdik. Hasta eski sağlığına kavuştu. Hastayı sedye ile ambulansa alıp hastaneye sevk ettik\" dedi. Hekimliğe 1 ay önce başlayan Özge Sever, \"Buradaki eğitim bizim için çok önemli oldu. Hastaya ilk müdahaleyi biz yapıyoruz. Bu nedenle hastaya yaklaşımda hastaya yaklaşımda bize faydalı olduğunu düşündük. Hastamız açısından da bu eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum\" dedi.