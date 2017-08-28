(Görüntülü Haber) Trakya'da sınır kapılarından 24 saatte 10 bin araçla 40 bin kişi çıkış yaptı

Engin ÖZMEN/ EDİRNE,(DHA)- TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Kapıkule\'nin de aralarında bulunduğu sınır kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı. Özellikle Kapıkule\'de TIR kuyruğu 17 kilometreye ulaşırken, eriyen gurbetçi kuyruklarından geriye bıraktıkları çöpler kaldı. Trakya gümrüklerinde gurbetçi ve TIR yoğunluğu yaşanıyor. Yaz tatillerini geçirdikten sonra yaşadıkları ülkelerine dönmek için yola çıkan gurbetçiler günlerdir Yunanistan açılan İpsala ve Bulgaristan\'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı\'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonundan itibaren Kapıkule\'de gurbetçi kuyruklarına ihracat yükü taşıyan TIR araçlarının kuyrukları da eklendi. Kapıkule\'ye giden yolun bir şerifi TIR araçları kuyruğu, diğer iki şeridi ise çıkış yapmak için gelen gurbetçi araçlarıyla doldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmayacak araçlara Kapıkule\'yi ulaşımı sağlamak için karşı yolun bir şeridini gidiş olarak ayırdı. TIR KUYRUĞU 17 KİLOMETREYE ULAŞTI Bulgaristan\'a çıkış yapmak için geçen Cuma gününden bu yana sıraya giren TIR araçları Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Kapıkule\'de kuyrukta bekleyen TIR sürücü, her hafta kuyrukların uzadığını ve sırada beklerken kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarından yakındı. Almanya\'ya yük taşıyan TIR sürücüsü Faruk Sert, \"Her geldiğimiz uzun uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyoruz. TIR sürücülerinin kaderi gibi, kuyruk çilesi bitmiyor. Bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor.\" dedi. KUYRUK ERİDİ, ÇÖPLERİ KALDI Yaz tatillerinin ardından dönüşe geçen gurbetçilerin gümrük dışına taşarak 15 kilometreleri bulan kuyrukları ise bugün itibariyle 2\'ye kadar geriledi. Gurbetçilerin kuyruklarından geriye çöpleri kalırken, çift şeritli yolun orta bariyerleri arasına onlarca çöp atıldığı görüldü. Karayolları sorumluluğunda olan çöplerin günlerdir toplanmadığını kaydedildi. TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, gelişi güzel atılan çöplerin Edirne\'ye yakışmadığını ifade ederek sosyal medya üzerinden tepki göstererek, \"Bu Görüntüler Edirne\'ye Yakışmıyor. Türkiye\'nin Avrupa\'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Edirne Kapıkule\'de yol kenarlarına gelişi güzel atılan çöplerin görüntüsü Avrupa şehri olan Edirne\'ye yakışmıyor. Bu soruna yetkili mercilerin en kısa sürede çözüm üretmelerini, vatandaşlarımızın da çevreye karşı daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz\" dedi. KARAVAN TUVALET KURULDU Edirne Belediye Başkanlığı gurbetçi ve TIR kuyruklarında bekleyenler için karavan tuvaletleri hizmete soktu. Türk Kızılay\'ı Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü\'nce Kızılay ise Kapıkule Gümrüğü önünde içecek ve yiyerek ikram aracıyla hizmet verdi. Kırklareli Belediye Başkanlığı da Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı\'nda ikram aracı görevlendirdi. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, \"Kırklareli misafirperverliğini sınırda gösteriyoruz. Dereköy Sınır Kapısı\'nda karşıya geçmek üzere uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz\" dedi. 24 SAATTE 10 BİN ARAÇ ÇIKTI Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Bulgaristan\'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, Yunanistan\'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından son 24 saatte 9 bin 887 araçla yaklaşık 39 bin 610 kişinin çıkış işlemi yapıldı.