(Görüntülü Haber) Trakya'da 09.05'te hayat durdu

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, (DHA) - TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli\'de düzenlenen törenlerle anıldı. Atatürk\'ün yaşamını yitirdiği saat 09.05\'te, şehirlerde hayat durdu.



Edirne\'de Mustafa Kemal Atatürk\'ü anma törenleri, Atatürk Anıtı\'nda Vali Günay Özdemir, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün\'ün Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmasıyla başladı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, kentte hayat durdu. Edirne Belediyesi, ses yayın cihazından Atatürk\'ün kayıtlara yansıyan konuşmalarını dinletti. Atatürk\'ün Edirne\'yi ziyareti sırasında, belediye binasında kaldığı Atatürk Odası da ziyarete açıldı. Vali Özdemir, odadaki anı defterini imzalarken, Atatürk\'ün yattığı yatak, güllerle donatıldı. Çok sayıda Edirneli, odayı ziyaret edip, Atatürk\'ün sandalye üzerinde oturmuş heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Keşan ilçesinde, Atatürk Anıtı önündeki törende, saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu. Törende, 79 yaşındaki Ferhat Ertürk, bastonunun ucuna taktığı çiçekleri Atatürk Anıtı’na bıraktı.



TEKİRDAĞ\'DA NUTUK DAĞITILDI



Tekirdağ\'da, Atatürk\'ü anma programı kapsamında, valilik binası önünde tören düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8\'inci Mekanize Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Selçuk Kubilay Karslı ile çok sayıda Tekirdağlı katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, kentte hayat durdu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, törene katılanlara Atatürk tarafından yazılan Nutuk\'u hediye etti.



Çorlu ilçesinde, Atatürk Anıtı önündeki anma törenine Kaymakam Levent Kılıç, 5\'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ünal Baysan ile Çorlulular katıldı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, ilçede hayat durdu. Anıttaki törenin ardından Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi\'nde Furthuni Pinhas Ortakolu tarafından hazırlanan Atatürk ile ilgili oratoryo gösterisi yapıldı. Çorlu Belediye Başkanı Baysan, \"Bugün, burada Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü için bulunmuyoruz; çünkü onun öldüğünü kabul etmiyoruz. O, bizim kalbimizde yaşıyor. Dünyanın saygı duyduğu bir lider. Ne mutlu ki böyle bir lider, Türkiye\'ye nasip olmuştur\" dedi.



Kırklareli\'nin Lüleburgaz ilçesinde ise Atatürk\'ü anma törenleri, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Lüleburgaz Lisesi\'nin tarih öğretmeni Fadime Konak, \'Atatürk\'ün Mücadeleci Ruhu\' konulu bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiirler okuduğu anma programında, kısa film gösterimi de yapıldı. \'Neredesin Atatürk Oratoryosu\' ile anma töreni sona erdi.

