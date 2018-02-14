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(Görüntülü Haber) Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da tarla ile yol arasındaki hendeğe saplanan traktörün lastiğini kurtarmaya çalışan çiftçi Eyüp Sapmaz (63), bu sırada viteste bıraktığı aracın hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kalarak yaşamını yitir

14 Şubat 2018 12:16

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da tarla ile yol arasındaki hendeğe saplanan traktörün lastiğini kurtarmaya çalışan çiftçi Eyüp Sapmaz (63), bu sırada viteste bıraktığı aracın hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kalarak yaşamını yitirdi. Aksaray merkeze bağlı Demirci Beldesi\'nde oturan Eyüp Sapmaz, traktörün arkasına bağladığı pullukla Karabayır Mevkii\'ndeki tarlasını sürdü. Hava karardığı için evine dönmek üzere yola çıkan Sapmaz\'ın yönetimindeki traktörün arka lastiği, tarla ile yol arasındaki küçük hendeğe saplandı. Tüm uğraşlara rağmen saplanan yerden traktörünü kurtaramayan Sapmaz, aşağı inip bağlı olan pulluğu çıkmak istedi. Sapmaz, bu sırada viteste bıraktığı traktörünün hareket etmesi üzerine sol lastiğinin altında kaldı. Yoldan geçen bir çifti, Sapmaz\'ı, traktörün altında hareketsiz halde görünce. jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri de sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerini çağırdı. AFAD ekiplerinin müdahalesiyle lastiğin altından çıkartılan Sapmaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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