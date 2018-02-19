(Görüntülü Haber) Traktörleriyle gelip gönüllü askerlik başvurusu yaptılar - HD

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, yaklaşık 600 kişi, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediklerini belirterek, traktörlerin de olduğu konvoy eşliğinde askerlik şubesine gelip, gönüllü askerlik başvurusunda bulundu.



Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi Muhtarlığı ve Kamalı Gençlik Derneği\'nin iş birliğiyle toplanan yaklaşık 600 kişi, İlkadım Askerlik Şubesi\'ne, traktörlerin de bulunduğu konvoy eşliğinde geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grup, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev almak için gönüllü askerlik dilekçesi doldurdu. İlkadım Askerlik Şubesi’nin önünde saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup üyeleri, dilekçelerini İlkadım Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Refik Ünver\'e teslim etti. \'Her Türk asker doğar’ sloganı attan grup üyeleri, daha sonra dağıldı.



Kamalı Mahallesi Muhtarı Ramazan Elkit, \"Afrin’de bulunan tüm güvenlik güçlerimize ‘Biz de buradayız’ demek amacıyla dilekçe veriyoruz. Afrin’de görev almak için imzalar düzenlendi. Bu imzaları askerlik şubemize teslim ettik\" dedi.