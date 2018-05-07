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(Görüntülü Haber) Traktörle şov yaparken canından oluyordu

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Traktör Pazarı’nın açılışında tamirci İsmail Yalçın (55), 1948 model traktör ile gösteri yaparken araç devrildi

07 Mayıs 2018 19:40

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Tarsus ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Traktör Pazarı’nın açılışında tamirci İsmail Yalçın (55), 1948 model traktör ile gösteri yaparken araç devrildi. Yalçın son anda kendisini atarak traktörün altında kalmaktan kurtuldu. Belediye ve Traktörcüler Sitesi işbirliğiyle organize edilen ve her hafta pazartesi günleri hizmet verecek olan Traktör Pazarı için açılış töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Şevket Can’ın alana gelmesinin ardından kurban kesilip dua edildi. Daha sonra 1948 model traktör ile gösteri yapan traktör tamircisi İsmail Yalçın, drift atarak asfalt zeminde tur atamaya başladı. Katılımcıların büyük bir merakla izlediği gösteri sırasında Yalçın hızını artırırken, 2 teker üzerinde kalan traktör devrildi. Traktörün devrileceğini fark eden İsmail Yalçın son anda kendisini atarak tonlarca ağırlığın altından kalmaktan kurtuldu. İsmail Yalçın\'ın, kazayı yara almadan atlaması izleyenlerin yüreğine su serpti. Traktörcüler Pazarı\'nın açılışında konuşan Traktörcüler Sitesi Başkanı Ali Gökmen, kurulan pazarın Çukurova bölgesinde ilk olma özelliğini taşıdığını belirterek, \"Köylülerimiz, çiftçilerimiz kendi traktörlerini kendileri rahatça satabilecek. Bu ayrıca şehrimize de gelen ziyaretçi sayısını artıracak. Bugün çok mutlu ve sevinçliyiz \" dedi. Belediye Balkanı Şevket Can ise yaşanan kazanın hafif atlatılmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, sürücü İsmail Yalçın’a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından edilen dualarla Traktör Pazarı kurdele kesimiyle hizmet açıldı.

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