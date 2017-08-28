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(Görüntülü Haber) Traktör ve iş makinesi hırsızı yakalandı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de traktör, iş makinesi, hidrolik kırıcı, forklift, tarım aletleri ve römork hırsızlıklarının zanlısı olarak aranan 24 yaşındaki Yavuz O

28 Ağustos 2017 18:49

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de traktör, iş makinesi, hidrolik kırıcı, forklift, tarım aletleri ve römork hırsızlıklarının zanlısı olarak aranan 24 yaşındaki Yavuz O., polisin çalışması sonucu yakalandı. Yavuz O. ve suç ortağının, bir işyerinden akü ve traktör çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez Melikgazi İlçesi Ambar, Şeker ve Oymaağaç mahallelerinde meydana gelen traktör, kamyon, iş makinesi, hidrolik kırıcı, akü, forklift, tarım aletleri ve römork çalınması olaylarıyla ilgili ortak çalışma yaptı. Ekiplerin, 10 günde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık olayını aydınlatmak için yaptığı çalışmada zanlının Yavuz O. olduğu belirlendi. Yavuz O. ve yanındaki bir suç ortağının bir işyerinden akü ve traktör çalma anlarını, işyerinin güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Polis, hırsızlık zanlısı Yavuz O.\'yu saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan diğer kişinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Polisteki sorgusu tamamlanan Yavuz O., Adli Tabiplik\'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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