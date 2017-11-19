(Görüntülü Haber) Traktör uçuruma yuvarlandı; 2 ölü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- İNEGÖL\'de dağda kestikleri odunları yükledikleri traktör ile evlerine getiren İ77 yaşındaki lhan Sarıkaya ve 65 yaşındaki komşusu Tahir Demirel traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu öldü. İnegöl ilçesi Tuzla Mahallesi\'nde oturan İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel sabah saatlerinde odun kesmek için 16 CHC 35 plakalı traktör ile ormanlık alana gitti. İzinli kesim yapan ve yükledikleri odunlarla evlerine dönmek isteyen İlhan Sarıkaya yönetimindeki traktörle Soğuksu Mevkiine geldiklerinde aracın kontrolünü yitirince traktör 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak takla atan traktör parçalara ayrılırken traktörün üzerindeki sürücü İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel öldü. Akşam evlerine dönmeyen Sarıkaya ve Demirel’in yakınları ormanlık alanda yaptıkları aramalarda gece saat 02.00’de kaza yerini bularak durumu Jandarma ve 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede İlhan Sarıkaya ve Tahir Demirel’in öldüklerini belirledi. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler yakınları tarafından uçurumdan zorlukla yukarıya çıkarılarak otopsi yapılmak için Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü. Tahir Demirel’in amcasının oğlu AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve yakınları kaza yerine geldi. Soruşturma başlatıldı.