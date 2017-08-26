(Görüntülü Haber) Traktör kazada ikiye ayrıldı

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ- (DHA)KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın İlçesi\'nde iki traktörün karıştığı trafik kazasında traktörlerden biri ortadan ikiye ayrıldı. Kaza, dün akşam saatlerinde Andırın-Göksun Karayolu\'nun 1\'inci kilometresinde meydana geldi. Yakup Yüksel yönetimindeki 80 PA 392 plakalı traktör, balya makinesi takılı olan Mehmet Yüksel\'in kullandığı 80 DS 193 plakalı traktöre arkadan çarptı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, Yüksel\'in kullandığı traktör ortadan ikiye ayrıldı. İkiye bölünen traktörün motorini ise karayoluna aktı. Başka araçların kaymaması için akaryakıt olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından suyla temizlendi.