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(Görüntülü Haber) Trafodaki patlamalar korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Güzelbahçe İlçesi'nde, bir elektrik trafosunda çıkan yangınla birlikte art arda meydana gelen patlamalar, mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı

13 Ekim 2017 22:07

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Güzelbahçe İlçesi\'nde, bir elektrik trafosunda çıkan yangınla birlikte art arda meydana gelen patlamalar, mahalle sakinlerinde tedirginlik yarattı.

Güzelbahçe\'de bir parkta bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangınla birlikte trafoda ardı ardına patlamalar oldu. Patlamalar nedeniyle mahalle sakinleri panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri trafodaki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Patlamalar, bir mahalleli tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.

Trafonun kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
 

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