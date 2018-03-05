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(Görüntülü Haber) Trafodaki patlama sesi korkuttu

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde çocuklar oynadığı sırada park içindeki trafodan duyulan patlama sesi korkuya neden oldu

05 Mart 2018 13:34

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde çocuklar oynadığı sırada park içindeki trafodan duyulan patlama sesi korkuya neden oldu. Kemer\'e bağlı Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi üzerindeki Mehmet Emin Minta Parkı\'nda bulunan trafoda dün saat 17.00 sıralarında patlama sesi duyuldu. Trafonun parkın içerisinde bulunması ve olay sırasında çocukların parkta oynaması korkuya neden oldu. Olay sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede parka gelirken, elektrik dağıtım şirketinden kimsenin olmaması nedeniyle müdahalede bulunulamadı. Pazar olması dolayısıyla çalışan tek ekibin de yayla bölgesinde başka bir arızaya gittiği belirtilirken, yaklaşık 1 saat sonra gelebilen ekip trafodaki akımı kesti. Olayın görgü tanıklarından Erdoğan Bolat (58), Balkonda oturuyorken şiddetli patlama oldu. Sanki evin içerisinde patlama oluyormuş gibi büyük bir panikle hemen ayaklandık. Çocuklarımız parktaydı. 7- 8 çocuk vardı ancak onlar trafonun yan tarafında değil de arka tarafındaydı. Onun için pek bir şey yapmadı çocuklar. Ama biz büyükleri olarak oldukça panikledik dedi.

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