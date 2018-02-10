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(Görüntülü Haber) Trafiği tehlikeye düşürüp, polise direnen sürücü 202 promil alkollü çıktı

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobil kullandığı gerekçesiyle ihbar edilen ve yakalanan M

10 Şubat 2018 20:16

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde otomobil kullandığı gerekçesiyle ihbar edilen ve yakalanan M.D.S.(27), ekiplere direnirken 202 promil alkollü çıktı. Malkara ilçesinde bir otomobilin trafiğe tehlikeye düşürecek şekilde zikzaklar yaparak seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, emniyete ihbarda bulundu. İhbar üzerine hareket geçen polis ekipleri M.D.S.\'nin kullandığı otomobili ilçe girişinde önlem alarak durdurdu. Polis, sürücüye alkol kontrolü yapacaklarını belirterek, alkolmetreyi üflemesini istedi. Alkolmetreyi üflemek istemeyen M.D.S., polis ekiplerine bir süre direndi. Direnme üzerine gözaltına alınan sürücü emniyete götürüldü. Burada yapılan kontrolde M.D.S.\'ni 202 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan işlem yapılan M.D.S.\'nin ehliyetine el konuldu. Gözaltındaki M.D.S. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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