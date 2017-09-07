(Görüntülü Haber) Trabzonspor'un yeni transferi Hubocan takımla ilk antrenmanına çıktı

TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını bugün 18.30\'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışması yapıldı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Antrenmana Durica dışında tüm oyuncular katıldı. Ayrıca Trabzonspor\'un kiralık olarak anlaşma sağladığı savunma oyuncusu Tomas Hubocan da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Bordo mavililer yarın 10.30\'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.