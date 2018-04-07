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Spor

(Görüntülü Haber)  Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurulu başladı

  Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)   TRABZONSPOR'un 73'üncü Olağanüstü Genel Kurulu Hayri Gür Spor Salonu'nda başladı

07 Nisan 2018 14:37

 

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)


 

TRABZONSPOR\'un 73\'üncü Olağanüstü Genel Kurulu Hayri Gür Spor Salonu\'nda başladı. Başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya\'nın başkanlık için yarışacağı kongrede 7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Hayri Gür Spor Salonu\'nda saat 10.40\'ta Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından açılan kongrede başkan adayları ile mevcut yönetimin ortak kararı ve oy çokluğu ile İlhami Algan Divan Başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın ardından kongre gündemi oy çokluğuyla kabul edildi.

İlk gün yönetim kurulunun idari ve mali raporlarıyla denetleme kurulu raporunun okunup görüşülmesinin ardından, yönetim kurulunun ibrası oylanacak.


 

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