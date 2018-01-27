(Görüntülü Haber) Trabzonsporlu taraftar, 'Şike Anıtı' adı verilen platformu bordo mavili kulübe hediye edecek

Selçuk BAŞARTRABZON,(DHA) FENERBAHÇE Müzesi?nde başıyla kırdığı camdan şampiyonluk kupasını alarak kaçmaya çalışırken yakalanan ve bir süre tutuklu bulunan 39 yaşındaki Halit Şahin öncülüğünde, 2010-11 sezonunda yaşanan şike süreci ile ilgili hazırlanmakta olan \'Şike anıtı\' adı verilen platform, Trabzonspor Kulübü\'ne hediye edilmek isteniliyor. 2010-11 sezonunda yaşanan şike sürecinin ardından Trabzonsporlu taraftarların tepkisi devam ediyor. Kentte, ?Oturan adam? olarak tanınan ve Fenerbahçe Müzesi?nden kupayı alarak kaçmaya çalışırken yakalanan ve uzun bir süredir ?80 günde devri adalet? sloganıyla Trabzon?dan İstanbul?a kadar yürüyen Halit Şahin öncülüğünde bu kez şike anıtı platformu oluşturulmaya karar verildi. Gönüllü bağışlarla yapılan ve yaklaşık 95 bin liraya mal edilen mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğinde kupanın yer aldığı anıtta son hazırlıklarını yapan Şahin, taşınabilir özelliğe sahip anıtı Şenol Güneş Spor Kompleksi?nde sergilemek istediklerini söyledi. ?ADALETİ ANLATAN BİR ESER YAPIYORUZ? Şenol Güneş Spor Kompleksi\'nde yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi ?Şike anıtı? adı verilen platformu stada getiren Şahin, şöyle konuştu ?Şike davasında yaşanan zorlukları dile getirmek için böyle bir anıt projemiz oldu. Bu anıt 1 liralarla toplanarak bunun maliyeti karşılandı. Anıtta hazırlıklarımızda sona geldik. Burada orijinal kupanın büyütülmüş hali yer alıyor. Bu kupa semboliktir. Altında 7 çocuk figürü var. Bunlar 7 bölgeyi, 7 şampiyonluğumuzu ve 7 yıldır gelmeyen kupamızı temsil ediyor. Biz adaleti anlatan bir eser yapıyoruz. Anıt altındaki mermerde CAS?ın kararları da yer alacak. Adalet duygusunu sonraki nesillere de bu sayede aktaracağız? KULÜBE HEDİYE EDİLECEK Anıtı bordo mavili kulübe hediye edeceklerini ifade eden Şahin, ?Bu anıtı kompleksin önünde sergilemek istiyoruz. Bu anıtın adını ?3 Temmuz şike anıtı? olarak koyduk. Biz taraftarlar hiçbir gruba bağlı olmadan, hiçbir çıkarı olmadan bir araya geldik ve bir hediye yaptık. Bu hediyeyi kulübümüze hediye edeceğiz. Böyle bir hediye umarım depoya kaldırılmaz, eminim ki en uygun yere koyacaklardır. Burada çalışanlar hiçbir para almadan çalışıldı. Sadece kullanılan malzemelere para verildi. Maliyet sürüyor. Az bir eksiklikler kaldı. İnşallah gece tamamlayarak bu anıtı Pazar günkü maça hazır ederiz. Burada amaç adaletsizliğe karşı Trabzonspor?un dik duruşunun göstergesidir? diye konuştu.