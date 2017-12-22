(Görüntülü Haber) Trabzonspor’da neşeli antrenman

TOLGA SAĞLAM/TRABZON-DHA Süper Lig\'ide ilk yarının son haftasında Kardemir Karabükspor\'a konuk olacak Trabzonspor, bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Batuhan’ın yanı sıra izinli olan Bongonda katılmadı. Isınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verildi. ÇALIMBAY VE ONUR’UN TAKIMI GALİP Antrenmanın son bölümünde yarı sahada yapılan çift kale maç yüksek tempoda geçerken, kazanan kaptan Onur’un takımı, büyük sevinç yaşadı. Bu çalışmada Rıza Çalımbay da Burak Yılmaz’ın takımını mağlup eden kaptan Onur’un takımında yer aldı. MUSTAFA İLE VOLKAN ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI Antrenmanın son bölümünde hafif sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ve Volkan Şen takımdan ayrılarak salona geçti. MALİ GENEL KURUL YARIN Trabzonspor’da mevcut yönetim kurulunun ibra edileceği, ekonomik durumun konuşulacağı ve kulüp üyelik aidatının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın saat 09.30’da KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Salonu’nda yapılacak. Genel Kurul’a, başkan Muharrem Usta’nın da katılarak yeni projeler hakkında bilgi vermesi bekleniyor. YOLCULUK YARIN Bu arada bordo mavililer Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maç için yarın Karabük’e gidecek. Trabzonspor kafilesinin yarın saat 14.30’da özel uçak ile Kastamonu’ya gideceği ve buradan da kara yoluyla Karabük’e geçeceği belirtildi.