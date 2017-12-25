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(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da kupa mesaisi başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşı

25 Aralık 2017 17:31

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, ara vermeden çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında forma giyen oyuncular yenileme, diğer oyuncular ise pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda maç oynadı. Antrenmana izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra tedavileri devam eden Batuhan ile Volkan ve hasta olan N’Doye katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Pereira ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. ÇALIMBAY OYUNCULARLA KISA BİR TOPLANTI YAPTI Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay, antrenman sırasında bir süre futbolcularla sohbet etti. Çalımbay daha sonra Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı’yı yanına alarak bir süre genç oyuncularla sahada görüşme gerçekleştirdi. Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından saat 14.00\'te Konya\'ya hareket edecek.

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