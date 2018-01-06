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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor'da kıran kırana antrenman

Tolga SAĞLAM  SERİK(Antalya), (DHA)  Antalya'da 2?nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, günün ikinci antrenmanında saat 18

06 Ocak 2018 01:19

Tolga SAĞLAM  SERİK(Antalya), (DHA) 
Antalya\'da 2?nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, günün ikinci antrenmanında saat 18.00?de yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana, bugün kampa dahil olması beklenen yabancı oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı. Antrenmanda ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirilirken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.
ONAZİ VE YUSUF KORKUTTU
Bordo-mavililerde oyuncuların hırslı olduğu gözlendi, futbolcuların birbirlerine sert müdahaleleri ise dikkat çekti. Çift kale maç sırasında ilk olarak Onazi girdiği ikili mücadelede ayağına aldığı darbe sonrası sakatlandı. Uzun süre yerde acı çeken Onazi?nin sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılırken, oyuncunun yanına gelen teknik direktör Rıza Çalımbay öğrencisine ?istersen çalışmayı yarıda bırakabilirsin? dedi. Onazi ise devam etmek istediğini Çalımbay?a bildirdi ve daha sonra yeniden çalışmalara dahil oldu. Ardından genç oyuncu Yusuf Yazıcı da iki mücadele sırasında yerde kaldı, onun da tedavisi yapıldıktan sonra çalışmalara devam etti.
ABDÜLKADİR\'E ARKADAŞLARINDAN ÖVGÜ
Bu arada antrenmandaki performansı ve çift kale maç esnasında attığı gollerle dikkat çeken genç oyuncu Abdülkadir Ömür\'ü takım arkadaşları sık sık tebrik etti. Teknik heyetin de Abdülkadir\'in performansından memnun kaldığı görüldü.
Trabzonspor, yarın saat 11.00?de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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