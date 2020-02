(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Kötü değil, şanssızız” (2)

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA) TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kötü bir takım olmadıklarını belirterek, “Sadece şanssızlık yaşıyoruz. Bunu kıracağız. Sadece destek istiyoruz” dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Süper Lig’in 22’nci haftasında Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, ligde son oynadıkları Gençlerbirliği maçının son 20 dakikası hariç oyunun içinde olduklarını, penaltıyı atamayınca galibiyetten olduklarını ifade ederek, \"Belki penaltıyı atsak farklı olacak. Herkes kendine göre konuşup yorum yaptı, kendilerine göre penaltıcıları seçti. Uğur bizden önce de penaltıcıydı, hiçbir penaltıyı kaçırmamıştı. Penaltıyı atan da Uğur olacaktı. Bir sürü insanlar kaçırabiliyor atabiliyor. Bizim yaşadığımız şansızlıktı, penaltıyı atabilsek farklı olacaktı” şeklinde konuştu. ‘MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINDA KAZANAN TARAF OLACAĞIZ’ Çalımbay, hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçını en iyi şekilde tamamlayacaklarına inandığını vurgulayarak, “Başakşehir, Fenerbahçe maçına çıktığı kadroyla çıkmayacak. Bambaşka ideal kadroyla çıkacaklar. Biz kimseden çekinmiyoruz. Takımıma ve taraftarlara çok güveniyorum. Bu maçtan taraftar desteği ile çok güzel şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Kolay olmayacak. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Bu hafta bu maçın olması bizim için büyük bir şans. Onu da iyi bir şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu. ‘KORKAKLIK BENİM İŞİM DEĞİL’ Çalımbay, bir gazetecinin beraberlikler sonrası takımın korkak futbol oynadığı yönünde eleştirilerin olduğunu belirtmesi üzerine şunları söyledi: “Her eleştiriye açığız, saygılıyız. Nasıl bizi eleştiriyorlarsa onlar da bize saygı duymaları gerekiyor. Eleştiri serbest. Bir sürü spor gazetesi, sosyal medya paylaşımı, yorumcular var. Herkesin kendine göre bir fikri futbol görüşü var ama korkaklık benim işim değildir. 13 maçta aldığımız tek mağlubiyet var. İki günlük antrenmandan sonra 1-0 yenildiğimiz, 60 dakika 10 kişi oynadığımız, kendi kalemize gol attığımız maç. Ondan sonra bu takım hiç mağlubiyet almamış. Burada öyle bir kesim var ki kaosu çok seviyorlar. Biz Göztepe maçını mükemmel oynadık. Bu maçtan sonra galip geldiğimizde de her maçtan sonra eleştiriyorlar. Yüzde bir milyon bir şey buluyorlar. Bu arkadaşlar bir baksınlar, bu takım nerden nereye gelmiş. Oynadığı 13 maçta tek bir mağlubiyet var. Son maçlara baktığımız zaman Konya’da yediğimiz bir gol var galipken. Sonrasında Fenerbahçe maçı var. Yine son dakikada yediğimiz bir gol var. Sonrasında belki de en iyi oynadığımız Göztepe maçı var. Son oynadığımız maçta penaltı. Kusura bakmasınlar Rıza Çalımbay penaltıya bir şey yapamaz. Arkadaşımız da isteyerek kaçırmıyor. Futbol içinde olan bir şey. İnsanlar ona bakmaları gerekiyor. Eleştiriye açığız ama onların da saygı duyması gerekiyor.\" ‘TAKIM KÖTÜ OLSUN DİYE UĞRAŞANLAR VAR’ Takımına hiçbir zaman korkak futbol oynatmayacağına vurgu yapan Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Benim buradaki amacım mukaveleye başka şeyle ilgili değil, ben burada bir şey peşinde değilim. Trabzonspor\'da göreve başladığımızda burada bir kaos, bir kriz olduğunu bilerek geldim. Krizi yönetmenin zor olduğunu da bilerek geldik. Buradaki insanların gelirken neler söylediğini de çok iyi biliyoruz. Herkesin takım yaptığını, herkesin ne olursa olsun eleştirdiğini, iyi olsam da yüzde yüz eleştiri alacağımı biliyorduk. Bunlar beni ilgilendirmiyor, üstünde dahi durmam. Biz buraya geldiğimizden beri çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu takımın yaptığı çok güzel şeyler var. Kötü bir grafik çizmedik. Buradaki panik, yoğun eleştiri ne yapmak istediklerini anlamıyorum. Biz yenilmedik. İnsanlar kötü olsun diye uğraşıyorlar maalesef. Burada sağduyulu taraftarların takımın sahip çıkması lazım. O arkadaşlar takımın yenilmesini, mağlup olmasını, daha kötü olmasını istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Ligi çok çok iyi bir yerde bitireceğiz, ne olursa olsun. Biz kötü değiliz, sadece şansız. Eğer futbol içinden gelen insanlar iyi analiz yaparlarsa gerçeği ortaya koyarlar.” ‘ÇALIMBAY’A DESTEK İSTEMİYORUM’ ‘Ligde oynadıkları son 5 maçtaki 4 golü Burak Yılmaz’ın attığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: “Bunu derken bir şeyleri anlatmaya çalıştım. İsteyen anladı, istemeyen anlamadı. Biz buraya geldiğimizde devre arası oldu. Bu sürece kadar takımızı analiz ettik. Bunu başkanımıza, yönetimimize güzel bir rapor olarak sunduk. Kendi konuma gelince, ben göreve başladıktan sonra Medipol Başakşehir ile neredeyse aynı puanı topladık. Belki bizden 1 puan fazla topladılar. Orda istesem yönetime ‘Başkanım biz çok iyi durumdayız, mukavelemi uzatmak istiyorum’ derdim ama ben istemiyorum. Sezon sonuna kadar ne mukavele ne de başka bir şey istiyorum. Benim tek isteğim Trabzonspor\'un ligi iyi yerde bitirmesi. Bize eleştiri yapacaklarına takıma sahip çıkmaları gerekiyor. Antrenör, başkan gider Trabzonspor ve taraftarı her zaman burada kalır. Destekse kötüyü kabul etmiyorum, şansızlık yaşıyoruz. Rıza Çalımbay\'a destek istemiyorum. Takımlarına destek çıkmaları gerekiyor. Başakşehir’i taraftarla yenmemiz gerekiyor. Benim bir şeye ihtiyacım yok.” ‘ŞANSSIZLIK YAŞIYORUZ’ Çalımbay, Trabzonspor’u çalıştıracak bir kapasitesi olmadığı yönündeki söylemlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: “Benim burada duymadığım hiç bir şey yok. Böyle ilginç bir şeyle de ilk kez karşılaştım. Sadece gülüyorum. Ben Beşiktaş\'ı çalıştırdım. Beşiktaş\'ı da zor durumda aldım. Rize\'de 4’üncü sıradaydık, Avrupa kupalarına oynuyorduk. Devre arasında sayın Yıldırım Demirören teklif etti, ben de kabul ettim. Arkadaşlar bunu konuşuyorsa bir bakmaları gerekiyor Rıza Çalımbay ne yapmış. Ben Denizlispor\'da Avrupa kupalarına gittim. Lyon’u, Sparta Prag’ı, Lorient’i eledim. En son Avrupa Şampiyonu Porto\'ya elendim. Morinho’nun belkide Türkiye\'ye geldiği ilk maçtı Denizli maçı. Beşiktaş’a ikinci yarıda gittim tek mağlubiyet aldım. Avrupa kupalarında Beşiktaş gruplara kaldı. Benim için büyük takım küçük takım yok. Ben bu baskıların hepsini futbol hayatında yaşadım. Trabzon’da çalışmaktan dolayı mutluyum. Herkes futbolu bilir. Benim için önemli değil. Çıkıyorum, konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Herkesin kendine göre fikri var, fikirlerini alıyorum. Her yönden dolu doluyum. Ama onu yapanlar dolu dolu değil, art niyetli. Kendi kendileri konuşuyorlar. Konuşanlar, eleştiri yapanlar var. Bazen gülüyorum. İnsanlar günlerce haftalarca çalıştığım arkadaşların yerlerini değiştiriyorlar. Adamın sakat, hazır olmadığını bilmiyorlar. Kendilerine göre eleştiriyorlar. Onların da işi bu. Saygı duyuyorum ama işini seviyorlarsa işin içine girmeleri gerekiyor. Bir şanssızlık yaşıyoruz ama bunu kıracağız. Kırmamız için de sadece destek istiyoruz.” Çalımbay, son olarak hafta sonunda sakatlığı süren Burak\'ın oynamama ihtimalinin bulunduğunu, ameliyat olan Esteban ve Mustafa Akbaş\'ın da sakatlıklarının devam ettiğini söyledi.