(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: “Gitmek isteyeni tutmam. Takımda huzursuzluk istemiyorum”

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımda huzursuzluk istemediğini belirterek, “Gitmek isteyen oyuncu olursa takımda tutmam” dedi. Rıza Çalımbay, Kardemir Karabükspor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlendiği haftalık değerlendirme toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çalımbay, her şeyden önce taraftarın gurur duyacağı, sahaya çıktığı zaman mücadele eden, her şeyini sahada ortaya koyan bir takım oluşturma düşüncesinde olduklarını belirterek, “Çalışmayan, kafasında başka bir şey olan oyuncuyla çalışmak, takımda görmek istemiyorum. Hakemin son düdüğüne kadar mücadele eden takım istiyorum. Bunu sağlamak için sezon başı gelmek, takımı kurmak gerekiyor. Hazırlık dönemini çok iyi şekilde yapmak gerekiyor. Baktığımız zaman son 8 haftanın lideriyiz. Mükemmel grafik çizdik. Güzel bir şey yakaladık ama önemli olan sonuna getirmek” dedi. ‘DEVRE ARASINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ’ Devre arasında da iyi hazırlanmaları gerektiğini ifade eden Çalımbay, şöyle devam etti: “Biz devre arasında bu yaptığımız şeylerin üstüne koymamız gerekiyor. Maçları kazanırken her şeyi toz pembe görmüyoruz. Eksikliklerin düzelmesi gerekiyor. Saha dışındaki saha içine yansıyor. Bunları engellemek yok etmek gerekiyor. Hepsinin farkındayım, bunları düzeltmek için zaman gerekiyor.” ‘AYRILMAK İSTEYENE İZİN VEREBİLİRİM’ Takımdan ayrılmak isteyen oyuncuya izin verebileceklerini kaydeden deneyimli teknik adam, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Oyuncularımla konuştum. Bu kadronun geniş olduğunu, bazı oyuncuların yedek kalabileceklerini söyledim. Burada memnun olmayan arkadaşlar devre arası ayrılabilirler. Olabilir, arkadaşlara yedek veya sonradan oyuna girme zor gelebilir. Şunu hepimizin bilmemiz gerekiyor. İkinci yarısı telafisi olmayan maçlar olacak. Kimsenin kaprisini, davranışını, kulübede suratsızlığını çekecek durumda değiliz. Biz Trabzonspor olarak varımızı yoğumuzu ikinci yarı ortaya koyacağız. Şu ana kadar başardık, inşallah Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsak müthiş bir şey olur. İkinci yarı yeni lig başlıyor. Burada taraftara, yönetime, kafa yapısı iyi olan futbolculara ihtiyaç var. Bizim koşmayacak, mücadele etmeyecek, kafası burada olmayacak oyunculara ihtiyacımız yok. Sorunsuz şekilde ikinci yarıya girmek istiyoruz, bizim için ikinci yarı bambaşka olacak.\" ‘MADDİ ANLAMDA SIKINTI VARSA TRANSFER YAPMAM’ Çalımbay, oyuncu transferi konusunda kulübün ekonomik yapasının önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda şunları söyledi: “Mevcut oyuncularımın kulüple maddi anlamda sıkıntısı gibi bir yer şeyi varsa transfer yapmam. Sıkıntı olan yere sıkıntı yapmak istemiyorum. İkinci yarıya bizim çok iyi başlamamız için bunları yok etmemiz gerekiyor.” ‘GİTMEK İSTEYENİ ZORLA TUTMAM’ Çalımbay, Belçikalı oyuncu Bongonda\'nın izin alıp ülkesine gitmesiyle ilgili orak ise şöyle konuştu: “Bongonda geçen hafta yanıma geldi. Ailesiyle ilgili mahkeme olduğu için izin istedi. Kupa maçında kadroya girdi ve daha sonra gitti. Onunla ilgili bir yere gitti, anlaşıldı diye bir şey yok. Bize teklif getirirse gidebilir. Gitmek istedikten sonra bırakırım. Hangi arkadaş için gelirse yönetimle görüşürüz, karar verir, izin veririz. Gitmek isteyeni zorla tutmam. Takımda huzursuzluk istemiyorum. \'RAMAZAN İÇİN ARAŞTIRMA YAPTIM’ Çalımbay, Samsunspor’da sıkıntı yaşayan oyuncuları Ramazan Övüç konusunda ise gerekli araştırmaları yaptıklarını belirterek, “Buna göre karar vereceğiz. Bize katkı sağlayacaksa düşünürüz. 4-15 Ocak tarihleri arasında Antalya\'da yapmayı planladığımız kampa alt yapıdan da 4-5 oyuncu almak istiyoruz” ifadelerini kullandı. ‘MAS GİTMEK İSTİYOR’ Rıza Çalımbay, Arjantinli sol kanat oyuncusu Emmanuel Mas\'ın takımdan ayrılmak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Gitmek istemesinin nedeni milli takımla ilgili. Kendisi milli takıma gitmek istiyor. Onu Arjantin\'den iyi bir kulüp istiyor. Başkan, yönetim görüşüyor. Kulübe uygun olursa, bize uyarsa arkadaşın kendi ülkesine gidip milli takımda başarılı olmasını isteriz. Zaten kafasında gitme varsa engellememiz mümkün değil. Bizim transferde izlediğimiz bir sürü isim var. Şu anda, Mehmet Yılmaz Mısır\'da 3 maç izliyor. Geçen hafta başka yere gittik. Yardımcım yarın İspanya\'ya gidiyor. Bir sürü maçlar seyrediyoruz. Mas, giderse kesin adam alacağız. Kafamızda oyuncular var, onlardan birkaçına bakacağız. Tabiki en iyisini alacağız. Yerli bulabilsek daha iyi ama yerli de sıkıntılı. Bir haftalık zamanımız var. Çalışmalarımız sürüyor. Ne bir oyuncuyla anlaştık ne de görüştük. Sizi alacağız dediğimiz kimse yok.” ‘UĞUR VE PEREİRA’NIN SÖZLEŞMELERİ UZATILACAK’ İkinci yarıyı iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Çalımbay, Pereira ve Uğur ile de sözleşme uzatmayı düşündüklerini ifade ederek, “Yönetimle büyük ihtimalle Pereira ve Uğur Demirok\'un sözleşmelerinin uzatılması konusunda görüşeceğim. Onlar da tekrar Trabzonspor’da devam edecek” dedi. ‘N’DOYE EN BEĞENDİĞİM OYUNCULARDAN BİRİ” Çalımbay, Dame N\'Doye’un da beğendiği oyuncuların başında yer aldığını belirterek, “Onunla da konuşulacak. Uğur ve Pereira ile de konuşulacak. Bunlarla şu anda hiçbir sorun yok 3\'ü de takımda oynuyor. Onlarla konuşulduktan sonra 3\'üyle de mukavele imzalanacak” ifadelerini kullandı. ‘KARABÜKSPOR MAÇI ÖNEMLİ’ Kardemir Karübükspor maçının kolay olmayacağını belirten Çalımbay, bu konuda şöyle konuştu: “Rakibimiz can derdinde. Çok mücadeleci oyunculara sahip. Maçlarını canlı izledim. Fenerbahçe maçında 3 Rumen oyuncuları yoktu. Gollerinin fazlasını bu oyuncular attı. Hepsinin farkındayız, takımda farkında. Kolay maç oynamayacağız. En önemlisi ligin son maçları çok zordur. Futbolcular tatile gidecekleri zaman oynamaları, konsantre olmaları zordur. Bizim için her maç final maçı. Bu da en büyük finallerden bir tanesi. Onun için bu maça her şeyimizi vereceğiz, katacağız.” ‘KUCKA ÖZÜR DİLEDİ’ Bursaspor maçında Kucka\'nın Yusuf Yazıcı\'ya yaptığı davranış nedeniyle özür dilediğini kaydeden Çalımbay, “Maçlar içerisinde her şey olabilir. Biz konuşmadan, o bizle konuşarak özür diledi. Ben farkında değilim hareketin dedi. Kucka öyle biri değil, iyi bir profesyonel, kariyeri çok iyi takımlarda oynayan biri. Öyle şeyleri yapacak biri değil. O anda öyle olmuş. Kucka, Yusuf\'tan herkesten özür diledi. Yusuf da önemli bir şey olmadığın söyledi, olay kapandı. Takım, arkadaşlık açısından iyi. Ufuk şeyler olabilir ama hepsi sahada kalır” diyerek açıklamalarını noktaladı.