(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: Galatasaray maçı bizim için büyük fırsat

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sıkıntılı süreci aşmak için seri galibiyetlere ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Galatasaray maçı da bu iş için en büyük fırsat” dedi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor\'a gelirken bir kriz olduğunu bildiğini söyledi. Çalımbay, “Biz de bu krizi yönetmeye geldik. Bizim tek dezavantajımız zamanın dar olmasıydı. Bir hafta içerisinde neredeyse 3 maç oynayacağız. Kendi kurmadığımız bir takım. Yüzeysel olarak tanıdığımız bir takım. Maalesef sıkıntıları içine girdiğimde gördüğüm bir takım. Trabzonspor saha dışında sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntılar da sahaya yansıdığı için bazı istenmeyen olaylar olmuş. Her şeyden önce Trabzonspor büyük bir camia. Burası bambaşka bir yerdir, futbol kentidir. Burada çalışmak çok büyük sorumluluk ister. Biz de bu sorumluğu, hedefleri bilerek geldik. Gönül Trabzonspor gibi bir camiaya sezon başında gelip kendi takımını kendin yapmayı isterdi. O zaman her şey bambaşka olur. Şimdi biz takımı tanıyoruz ve sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz” dedi. “TEDAVİ SÜRECİNE GİRİYORUZ” Tedavi sürecine gireceklerini ifade eden Çalımbay, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Karşımızdaki tek sıkıntı zaman yok. Çok kritik maçlar oynayacağız. Oynadığımız maçlarda ne kadar eleştiri olursa olsun özellikle Evkur Yeni Malatyaspor maçının son 25 dakikasında takımdan çok memnun kaldım. Biz o gün çok büyük bir şansızlık yaşadık. 10 kişi kalmak, kendi kalemize gol atmak, hakikaten üzücü bir olaydı. Bir takımın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri ama kimse oralara bakmaz, herkes neticeye bakıyor. Bu da gayet normal şeyler. Biz orada bazı şeyleri gördük. Belki puan olarak o maç kötü oldu ama gördüğümüz şeyler ilerisi için de bizim için de iyi avantaj oldu.” “TAKIMIN TEMPOSUNDAN MEMNUN DEĞİLİM” Çorum Belediyespor maçının sonucundan memnun olduğunu ancak oyundan memnun olmadığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: “Tempodan hiç memnun değilim. Bu tempoyla bir şey yapmamız zor. Bazı arkadaşların kesinlikle kapasitelerinin üzerine çıkması gerekiyor. Bizim gördüğümüz çok eksiklik var. Özellikle kapasite açısından. Galibiyet çok güzel ama bu tempo bizi bir yerlere götürmez. Bu tempoların üzerine çıkmamız lazım.” “GALATASARAY MAÇI FIRSAT” Galatasaray maçının takım ve camia için çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi: “Bizim kendi taraftarımız önünde bu maçı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben taraftarımıza inanıyorum, güveniyorum. Taraftar her zaman kötü gün dostudur. Böyle günleri aşarsak, en büyük destek taraftardan olacaktır. Bu maçlar bizim için ve camia için çok önemli karşılaşmalar. Kim oynarsa oynasın, bu maçı kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Herkes en üst seviyesine çıkacaktır. Bu maçı iyi bitirdiğimizde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Önümüzdeki sıkıntılı süreci aşmak için seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Galatasaray maçı da bu iş için en büyük fırsat. Camia, oyuncuları için çok büyük şans. Bizim de bunu iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Ben bu maçı çok iyi şekilde bitirdiğimizde önümüzün açılacağını takımın güveninin geleceğini çok iyi biliyorum.” “YENİLEN GOLLERDE SADECE SAVUNMAYI SUÇLAMAK YANLIŞ” Trabzonspor\'un ligin en fazla gol yiyen takımı olmasının Galatasaray maçında bir dezavantaj oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soruya Çalımbay, şöyle yanıt verdi: “Evkur Yeni Malatyaspor ve Çorum Belediyespor maçlarında 1 gol yedik. O da kendi kalemize attığımız gol. Galatasaray maçında o maçlardan iki kat daha konsantre olmamız gerek. Galatasaray’ın orta saha ve forveti hücuma dönük oynuyor. Yenilen gollerden defansı suçlama yanlış. Bir tek defanstan kaynaklanan şey değil. Orta saha ve forvetti ki arkadaşlarımızdan da kaynaklanıyor. Defans yapacaksak, hep beraber, atak yapacaksak hep beraber yapacağız.” “EN BÜYÜK SIKINTI ÇOK OYUNCUNUN OLMASI” Kucka ve Burak Yılmaz\'ın sakatlıkları nedeniyle, Rodallega ve Mas\'ın da cezaları nedeniyle hafta sonundaki Galatasaray maçında görev alamayacağını hatırlatan Çalımbay, Burak Yılmaz ve Rodallega\'nın eksikliği nedeniyle tek forvetlerinin kaldığını ifade ederek, “N\'Doye, hiç şans almamış. Normal, çünkü 3 tane forvet var, 2\'si oynayacak veya biri oynayacak. Defansta biraz oralara göre sıkıntı var. En büyük sıkıntı çok oyuncunun olması. Arkadaşlarımızın şans alamaması, ondan dolayı tempo kapasitelerinin altında kaldılar” diye konuştu. “GEREKSİZ KART GÖREB CEZAYI ÇEKER” Çalımbay, Çorum Belediyespor maçında kırmızı kart gören Rodallega\'nın maçın ardından \'ırkçılık\' konusunda yaptığı açıklamalara yönelik ise şunları söyledi: “Hugo bizim için çok önemli oyuncu. Böyle bir kart görmesini beklemiyorduk. Bu kartı öyle es geçemeyiz, cezası olacak. Öyle bir kart görülmez 3-0 öndeyiz, galibiz. Öyle gereksiz bir kart görmemesi gerekiyor. Hiçbir Türk insanın ırkçılıkla alakası olacağını zannetmiyorum öyle bir şey varsa da üzücü ve kötü bir olay. Rodallega ile tek konuştuğumuz, yaptığının yanlış olduğuydu. Bir tek Rodallega değil kim kırmızı kart görürse görsün hem kendine hem takıma zarar veriyor. Gereksiz kart görenlere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Hangi arkadaş olursa olsun gerekli cezayı çekmek zorunda.” “KADRO DIŞI YOK” Takımda kadro dışı oyuncunun olmadığını ifade eden Çalımbay, “Ne ceza, ne kadro dışı gibi bir yaptırım uygulamadık. Hiç konuşulmadı, görüşülmedi. Eğer takıma faydası yoksa, zararı varsa kim olursa olsun onunla yolları ayırabiliriz. Bize şu anda aç ve takımını düşünen, sorumluluğu alan ve şu andaki durumu çok çok iyi yaşayan kişiler lazım” ifadelerini kullandı. “GEREKLİ GÖRÜRSEK TRANSFER YAPARIZ” Transfer ve yabancı oyuncularla da ilgili konuşan Çalımbay, “Transfer konuşmak için henüz erken. Devre arasına kadar kadroyu tanıyacağız. Gerekli görürsek transfer yapacağız. Ligde yabancı sayısını ise fazla buluyorum. Ben yabancı arkadaşlara kesinlikle karşı değilim ama yabancı sayısını fazla buluyorum. Yabancı gelse bile bir kriter konması gerektiğine inanıyorum. Galatasaray takımına baktığınızda ilk 11 oyuncusu yabancı, antrenörü yabancı. Gönül ister ki orada yerli arkadaşlarımız olsun. Burada her şey alt yapıya dayanıyor. Alt yapıda ki arkadaşlarımızın A takımda olması gerekiyor. Önemli olan alttan oyuncular yetişmesi. Abdulkadir ve Yusuf çok iyi. Diğer kulüplerin de yetiştirmese gerekiyor” şeklinde konuştu. “OYUNCU İŞİNİ YAPIYORSA YAŞI SORUN DEĞİL” Çalımbay, takımın yaş ortalamasının yüksek olduğu yönündeki söylemlere katılmadığını belirterek, “Benim için oyuncunun yaşı değil, sahadaki performansı önemlidir. İşini yapıyorsa sorun yok. 36 yaşındaki Eto’o ile çalıştım bana göre en profesyonel oyunculardan bir tanesiydi.\" dedi. Göreve başladıktan sonra Teknik direktör Şenol Güneş, Ersun Yanal ve Özkan Sümer ile konuşarak fikir alış verişinde bulunduğunu kaydeden Çalımbay, Antalyaspor\'dan ayrılış süreciyle ilgili olarak da Eto\'o veya başka bir oyuncuyla hiçbir sorunun olmadığını sadece yönetimle yaşadığı fikir ayrılığı nedeniyle olduğunu söyledi. “BURADA UZUN VADELİ PLANLAR YAPIYORUM” Çalımbay, sözleşmesinin sezon sonuna kadar olması konusunda ise \"Ben bugüne kadar gittiğim hemen her kulüpte birer sezonluk sözleşme imzaladım. Buraya da aynı şartlarla geldim. Zaten başarılı olursam burada benimle devam ederler, ben de burada kalırım. Ben burada kısa vadeli değil, uzun vadeli planlar yapıyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.