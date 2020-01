(Görüntülü Haber) Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Trabzonspor güçlükleri aşmış bir takım"

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)





Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili kulübün zorlukları aşmış bir kulüp olduğunu söyledi.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesi yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Sonuç iyi değildi ama yaşadığımız şanssızlıklar da vardı. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarı iyi bir futbol ortaya koyduk. Oyuncular iyi mücadele ettiler. Sakatlıklardan dolayı biraz sıkıntılarımız var. Bunu en kısa sürede toparlayacağız. Bizim için de tabii ki zor. Geldikten 2 gün sonra hemen maç oynadık. Benim tek sıkıntım sakat oyuncuların bir an önce takıma dönmesi. Onlar da dönerse 1-2 hafta içerisinde gerçek gücümüzü göstereceğiz. Burak en az 3 hafta yok. Kucka’nın bir an önce dönmesini istiyoruz, çok ihtiyacımız var ama onun da Galatasaray maçında oynama ihtimali düşük. Belki Hubocan’ın oynama durumu olabilir. Bizim için şu anda en önemli şey çarşamba günü oynayacağımız kupa maçı. Eksiklerimiz ve cezalı oyuncularımız var. Görmediğimiz arkadaşlarımızı oynatacağız. Çorum’dan galibiyetle dönmemiz gerekiyor” dedi.



“KADRO DIŞI HABERLERİ ASILSIZ”



Kadro dışı haberleriyle ilgili de konuşan Çalımbay, bu konuda şunları söyledi:



“Kadro dışı yok. Arkadaşlarımızı niye kadro dışı bırakalım? Volkan\'ın antrenmanda dizi ağırdı, izin istedi ve kendisine izin verdik. Bu tür haberlere çok üzüldük. Asılsız haberler çıktığı zaman üzülüyorum. Bunlara gerek yok. Biz her şeye açığız. Volkan ya da başka hiçbir arkadaşımızın kadro dışı kalması gibi bir durum olmadı. Başkanımızla böyle bir konuşma olmadı. Tabii ki başkanımızla konuşuyoruz ama konuştuğumuz şeyler takımın sorunları, ileride neler yapacağımızla ilgili. Şu anda burada sıkıntılı bir süreç var ama bunu atlatmamız gerekiyor. Biz de bir galibiyet alarak işimize devam etmek istiyoruz.”



\"TRABZONSPOR BÖYLE GÜÇLÜKLERİ AŞMIŞ BİR TAKIM\"



En önemli şeyin taraftar olduğunu ifade eden Çalımbay, Trabzonspor’un içinde bulunduğu durumu aşabileceğini belirterek, “Taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftar zaten kötü gün dostudur. Böyle kritik dönemlerde çok takım aldım. Sakin olmak gerekiyor. Belki hepimizden daha çok futbolcular üzülüyor. Bir an önce düzlüğe çıkmak ve yolumuza bakmak istiyoruz. Birlik beraberlik içerisinde olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. Trabzonspor böyle güçlükleri aşmış bir takım” diyerek açıklamalarını noktaladı.