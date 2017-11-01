(Görüntülü Haber) Trabzonspor, milli aradan sonra Burak Yılmaz'a kavuşuyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR\'da Süper Lig’in 8’inci haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Burak Yılmaz, lige verilecek milli maç arasının ardından takıma dönecek. Burak Yılmaz’ın sakat, Rodallega’nın ise cezalı olması nedeniyle forvet hattında sadece N’Doye’un kaldığı Trabzonspor’da Burak Yılmaz’dan iyi haber geldi. Takımdan ayrı olarak sahada çalışmalara başlayan Burak Yılmaz, sakatlığının iyi durumda olduğunu söyledi. Durumunun iyiye gittiğini kaydeden 32 yaşındaki deneyimli forvet oyuncusu, “Şuanda hiçbir sorun yok. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Milli maç sonrası inşallah takıma döneceğim” dedi. Bordo mavili takımda bu sezon 8 maçta 637 dakika süre alan Burak Yılmaz, 7 gollük performans sergiledi. KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR Trabzonspor, Süper Lig\'in 11’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana Juraj Kucka katılmadı, Burak Yılmaz ile Ogenyi Onazi ise takımdan ayrı koşu yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç oynandı. Bordo-mavililer yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. HUBOCAN ERKEN BAŞLADI, MAS GEÇ BİTİRDİ Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay\'ın gelişiyle Trabzonspor’da başlayan ekstra antrenman programı bu kez Tomas Hubocan\'a uygulandı. Bugün yapılan antrenmanda takımdan bir saat önce sahaya çıkan Hubocan, yaptığı koşunun ardından takımla birlikte de çalışmaya katıldı. Mas’ın ise antrenmandan sonra bir süre çalışmaya devam ettiği görüldü. RODALLEGA İLE ÖZEL GÖRÜŞME Trabzonspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, bugün yapılan antrenman sonrası Çorum Belediyespor ile oynanan kupa maçında rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega ile tercüman eşliğinde bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Çalımbay Rodallega’nın sırtını sıvazlayarak oyuncusunu motive etti. MİLLİ ARADA ANTALYA\'DA KAMP PLANLANIYOR Trabzonspor, lige verilecek milli maç arasında Antalya’da kamp yapmayı planlıyor. Bordo-mavili takımın Kayserispor maçının ardından 2 gün izin yapacağı, daha sonra ise Antalya\'da 6 günlük kamp yapacağı belirtildi. Bu arada bir de hazırlık maçı oynanması planlanıyor.