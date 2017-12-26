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(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Konya'ya gitti

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti

26 Aralık 2017 18:14

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)- TRABZONSPOR, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç için Konya’ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde bugün saat 11.00’de teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.10’da özel uçak ile Konya’ya hareket etti. Trabzonspor’un Konya kafilesinde izinli olan Onur, Burak, Onazi, Bongonda’nın yanı sıra, tedavisi devam eden Batuhan, hafif sakatlığı bulunan Volkan ile hasta olan N’Doye yer almadı.

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