(Görüntülü Haber) Trabzonspor idmanında Kucka ile Merve yeniden bir araya geldi

Bordo mavililer, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Castillo, Uğur, Onur ve Kamil Ahmet Çörekçi katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Okay, Abdülkadir ve Burak’ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Ayrıca Rodallega’nın da sabah takımdan ayrı çalıştığı ve antrenmanda izinli olduğu için yer almadığı kaydedildi. Antrenmanda hafif tempolu koşunun ardından şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanı Of Gürpınar İlköğretim Okulu öğrencileri de izleyerek, futbolcularla fotoğraf çekildi. KUCKA İLE MERVE YİNE BULUŞTU Trabzonspor’a transfer olduğunda Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde lösemi hastası olan ve tedavi gören Merve Şentürk’e sarılan Juraj Kucka, bu kez Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne sağlığına kavuşarak gelen Merve ile yeniden buluştu. Şentürk, Kucka’ya el örmesi bir havlu hediye ederken, Slovak oyuncu da Merve’ye sarılarak hediyesi için teşekkür etti. Bordo mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek