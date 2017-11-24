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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün 10

24 Kasım 2017 17:11

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından çok pas ve maç taktiği çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Sosa’nın yanı sıra Uğur ile Volkan’ın antrenmanda yer almadığı belirtildi. Bordo-mavililer yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 14.00’de özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

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