(Görüntülü Haber) Trabzonspor barbekü partisinde stres attı

TRABZON, (DHA)

Spor Toto Süper Lig?in 30?uncu haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor?da futbolcular, bugün saat 11.00?de yapılan antrenman sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde gerçekleştirilen barbekü partisinde stres attı.

Barbekü partisine Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, yönetim kurulu üyeleri, A takımın teknik heyet ve oyuncuları, 1461 Trabzon yönetim, teknik heyet ve futbolcuları, Kurucu üyelerden Nizamettin Algan, Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Disiplin Kurulu Başkanı Alpaslan Özdemir, Sicil Kurulu Başkanı Osman Çavuşoğlu, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve davetliler katıldı.