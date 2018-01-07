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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor, Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM  SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA'da 2?nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, günün ikinci antrenmanında saat 18

07 Ocak 2018 00:53

Tolga SAĞLAM  SERİK(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da 2?nci yarı hazırlıklarını gerçekleştiren Trabzonspor, günün ikinci antrenmanında saat 18.00?de yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.
Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda, izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve Esteban?ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda ve sakatlığı bulunan Burak Yılmaz yer almadı. Bordo-mavililer antrenmanda dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise yarı sahada çift kale maç oynandı, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü.
MUSTAFA AKBAŞ KORKUTTU
Bu arada sabah antrenmanında Burak Yılmaz?ın sakatlık yaşamasıyla morallerin bozulduğu Trabzonspor?da akşam antrenmanında da Mustafa Akbaş hafif sakatlık yaşadı. Abdülkadir Ömür ile girdiği ikili mücadele sırasında acı içerisinde yerde kalan Mustafa, sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlandıktan sonra antrenmana geri döndü ancak son bölümünde sol ayağında ağrı hissetmesi üzerine ayağı sarılı bir şekilde antrenman sahasından ayrıldı. Akbaş?ın ciddi bir sakatlığının olmadığı kaydedildi.
BAŞKAN USTA DA ANTRENMANI İZLEDİ
Bu arada teknik direktör Rıza Çalımbay ile toplantı yapmak üzere Antalya?ya gelen Başkan Muharrem Usta, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, Genel Sekreter Gençağa Meriç, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Egemen ve Genel Sayman Okan Alemdaroğlu da antrenmanı saha kenarından izledi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

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