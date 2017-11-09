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Spor

(Görüntülü Haber) Trabzonspor akşam çalıştı

Antalya’nın Serik İlçesi’nde kampa gelen Trabzonspor akşam antrenmanını gerçekliştirdi

09 Kasım 2017 00:31

Antalya’nın Serik İlçesi’nde kampa gelen Trabzonspor akşam antrenmanını gerçekliştirdi.

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Serik’e bağlı Belek turizm merkezine kampa gelen Trabzonspor akşam antrenmanı yaptı. Belek’teki bir otelde yapılan çalışma öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Ardından başlayan çalışmada futbolcular el topu ve 5’e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla sona eren çalışma sırasında Rıza Çalımbay sık sık oyuncularını uyardı.

Rıza Çalımbay antrenmanın sonunda Rodellega ve Dame N’Doye ile özel ilgilenirken, her iki forvete de şut çalışması yaptırdı ve hatalarıyla ilgili de uyarılarda bulundu.

Sabah idmanını sağ ayağından sakatlanarak yarım bırakan Volkan Şen’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş ile Onazi antrenmana katılmazken, Volkan Şen’in kamp süresince tedavisinin yapılacağı belirtildi.

Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Milli takımlarda olan Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Hubocan, Bero ve Durica çalışmada yer almadı.

Milli takım kampından sakatlığı dolayısıyla ayrılan Slovak futbolcu Kucka ile eşinin dedesinin vefatı nedeniyle Arjantin’de bulunan Sosa’nın ise gece kampa katılacağı kaydedildi.

TORUNU DA İDMANA GELDİ

Teknik Direktör Çalımbay’ın kızı Ayça, damadı Çağrı Sağlam ile torunu Mila, antrenmanı ziyaret etti. Çalımbay, antrenman öncesi torunuyla bir süre ilgilendi.

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