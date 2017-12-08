(Görüntülü Haber) Trabzon'dan ABD ve İsrail'e öfke

TRABZON\'DA, ABD\'nin Kudüs kararı, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri tarafından düzenlenen gösterilerle protesto edildi. ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesine yönelik tepkiler sürüyor. Trump\'ın, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv\'deki büyükelçiliklerini Kudüs\'e taşıma kararına tepki göstermek amacıyla Trabzon\'da cuma namazı sonrası protesto gerçekleştirildi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş Trabzon Sivil İnsiyatifi tarafından organize edilen protestoya destek verdi. Ortak bildirinin okunduğu protesto gösterisinde \'Katil İsrail, Filistin\'den defol\' ve \'Muhammed\'in ordusu kâfirlerin korkusu\' sloganları atıldı. Bildirinin ardından bir araya gelen grup Uzunsokak Caddesi\'nde yürüyüş gerçekleştirerek yaşananlara tepki gösterdi.