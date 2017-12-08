(Görüntülü Haber) Trabzon'daki toplantıda söz alan folklor kıyafetli emekli, içini döktü

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Rehberlik ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya halk oyunları kostümüyle katılarak dikkatleri üzerine çeken emekli Yüksel Özdemir, söz alıp konuşma yaptı, engellilerin ve emeklilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulunmasını istedi. Özdemir\'in \"Şimdi zamlar çok. Emeklinin, işçinin maaşı düşük. Yettiremiyoruz. Etmeyin gözünüzü seviyim Allah rızası için bu işe el altın\" sözleri alkış aldı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Sivil Toplum Kuruluşları Rehberlik ve İstişare Toplantısı, Kentte bir otelde düzenlendi. Toplantıya Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Erkan Kılıç, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyesi, idari birim amirleri, müdürler ile vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Trabzon Valisi Yücel Yavuz, sivil toplum kuruluşlarının ülke sorunlarının çözümü noktasında destekleriyle önemli katkıları olduğuna işaret ederek şunları söyledi: \"Güzel çalışmalar, inşallah daha iyi olacak. Milli sorunlarımız, ülkemizin karşı karşıya kaldığı sorunlar, toplumumuzun arzu ve hak ettiği ihtiyaçların karşılandığı durumların oraya çıkmasında ve varsa sorunların çözümünde STK\'ların karar mekanizması hükümetler, devlet kurumları üzerinde hem destek hem de yönlendirme bakımından etkisi günümüzde daha artıyor ve önemi daha da ortaya çıkıyor. Bu noktada da tüm hassasiyetinizi biliyorum. Bu manada tebrik ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Bakanlığımızın ortaya koyduğu bu güzel çalışma için, katkıları geçenlere teşekkür ediyorum. Burada 11 derneğimizce oluşturulan stantta çok değerli ürünleri tanıtılacak. Ayrıca danışmanlık anlamında uzman arkadaşlarımız yer alacak kendileriyle proje gibi birçok konuda bilgi alışverişinde bulunabilinecek.\" SÖZ ALIP İÇİNİ DÖKTÜ Toplantıdaki konuşmaların sonunda söz alan Yüksel Özdemir, eline aldığı mikrofonla kürsüye yönelerek salonda bir konuşma yaptı. Üzerinde horonlarda kullanılan folklor kıyafeti giyinerek dikkatleri üzerine çeken Özdemir, toplantıya Giresun\'dan katıldığını belirterek yörede engelli vatandaşların kaldırımlarda güçlük çektiğini ve emekli maaşlarının da az olduğından yakındı. AK Parti\'li olmadığı halde Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanları sevdiğini de dile getiren Özdemir şöyle konuştu: \"Buraya sayın bakanımız için geldim (Süleyman Soylu), ama yerine vekil gelen kişi benim için bakandır. Sayın Bakanım; ben Giresunluyum ama bana sorarsanız 81 ildenim. Her ilde çok sorunlar var. Birinci sorun; kaldırımlar işgal ediliyor, engelli vatandaşlar, yaşlılarımız yürümekte zorluk yaşıyor. Ne yapalım havada mı gidelim biz? Bu kaldırımlar bir çözüm bulun. İkincisi de 15 Temmuz\'da ilk sokağa çıkanlardanım. Hatta ben AK Parti\'ye karşıyım, sevmiyorum. Vatanımın, milletimin, Cumhurbaşkanın, Başbakan ve bakanların yanındayım. Ama şimdi zamlar çok. Emeklinin, işçinin maaşı düşük. Yettiremiyoruz. Etmeyin gözünüzü seviyim Allah rızası için bu işe el altın. Hepinizi öpüyorum.\" Konuşması sonrası Özdemir, protokol ve salondaki katılımcılar tarafınan da alkışlandı. Öte yandan toplantıda ayrıca katılımcılar 11 dernek tarafından yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezerek incelemelerde bulundu. Bu arada toplantı kapsamında bakanlıkla ilgili birçok kuruma ilişkin uzmanlar tarafından kurulan stantlarda da vatandaşlara bilgi verildi.