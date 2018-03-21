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(Görüntülü Haber) Trabzon'da taşınabilir üst geçit

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'nde kurulan taşınabilir yaya üst geçidi, dikkat çekiyor

21 Mart 2018 20:26

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi\'nde kurulan taşınabilir yaya üst geçidi, dikkat çekiyor. Kaşüstü Mahallesi\'ndeki yol çalışmaları nedeniyle yayaların güvenliği için yapılan üst geçidin taşınabilir olduğu, gerekli görülmesi durumunda yerinin gün içerisinde değiştirilebilme özelliği olduğu belirtildi. Köprünün ilk aşamada 5 metre yükseklikte kurulduğu, daha sonra ise bölgede yapılan yol çalışmaları nedeniyle iş makinelerinin daha rahat hareket edebilmesi için yükseliğinin 6 metreye çıkarıldığı kaydedildi. Merdivenlerinin genişliği 1.5 metreyi bulan köprü, bölgedeki vatandaşlara da kolaylık sağladı. Üst geçidin kendilerine kolaylık sağladığını söyleyen Emirhan Mazlum \"Işıklarda fazla bekliyorduk ve karşıya geçişler oldukça güvensizdi. Köprü güzel oldu ancak biraz daha sağlam yapılabilirdi\" dedi. İlçe sakinlerinden Elvan Şan ise \"Yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek tehlikeli oluyordu. İnsanların emniyeti ve kazaların olmaması açısından güzel\" diye konuştu.

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