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(Görüntülü Haber) Trabzon'da polis okulu öğrencilerinden Afrin mesajı

TRABZON, (DHA)- TRABZON Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri hep bir ağızdan Afrin şiiri okudu

09 Şubat 2018 17:33

TRABZON, (DHA)- TRABZON Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri hep bir ağızdan Afrin şiiri okudu. Kayda alınan şiir okuma görüntüsü sosyal medyada ilgi görüyor. Trabzon POMEM öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Harekatı’na destek amacıyla yazılan bir şiiri hep bir ağızdan okudu. Kayda alınan öğrencilerin şiir okuduğu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor.Şiir şu düzeleri şöyle: Trabzon’dan Afrin’e, bizden selamlar olsun Afrin’deki yiğitler, Allah sizi korusun Biz Trabzon POMEM’iz, tek gayemiz vatandır Bizim tek düşmanımız vatanını vatandır Başkomutan emretti Afrin’e giriyoruz Vatan hainlerini tarihten siliyoruz Osmanlı torunu yola çıktı geliyor Asla boyun eğmedi tarih bunu biliyor Tarihlere not düşen bakın bu şanlı Türk’tür Kulak verin reise dünya beşten büyüktür Bütün şer odakları silinmesi yakındır Sefer bizim ey dostlar zafer de Allah’ındır

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