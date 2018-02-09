(Görüntülü Haber) Trabzon'da polis okulu öğrencilerinden Afrin mesajı

TRABZON, (DHA)- TRABZON Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri hep bir ağızdan Afrin şiiri okudu. Kayda alınan şiir okuma görüntüsü sosyal medyada ilgi görüyor.
Trabzon POMEM öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin Harekatı’na destek amacıyla yazılan bir şiiri hep bir ağızdan okudu. Kayda alınan öğrencilerin şiir okuduğu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi görüyor.Şiir şu düzeleri şöyle:
Trabzon’dan Afrin’e, bizden selamlar olsun
Afrin’deki yiğitler, Allah sizi korusun
Biz Trabzon POMEM’iz, tek gayemiz vatandır
Bizim tek düşmanımız vatanını vatandır
Başkomutan emretti Afrin’e giriyoruz
Vatan hainlerini tarihten siliyoruz
Osmanlı torunu yola çıktı geliyor
Asla boyun eğmedi tarih bunu biliyor
Tarihlere not düşen bakın bu şanlı Türk’tür
Kulak verin reise dünya beşten büyüktür
Bütün şer odakları silinmesi yakındır
Sefer bizim ey dostlar zafer de Allah’ındır