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(Görüntülü Haber) Trabzon'da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı (2)

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR (DHA) Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan 'PC8622'

19 Ocak 2018 20:48

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR (DHA) Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler, boşaltıldı. Uçağın bagaj ve kabin bölümündeki yolculara ait kişisel eşyalar, havalimanında, özel alana alındı. Hava yolu şirketinin, yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı belirtildi.

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