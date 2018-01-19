(Görüntülü Haber) Trabzon'da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı (2)

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR (DHA) Ankara- Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkıp, denize 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra 100 kişilik ekibin çalışmasıyla çıkarılan \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler, boşaltıldı. Uçağın bagaj ve kabin bölümündeki yolculara ait kişisel eşyalar, havalimanında, özel alana alındı. Hava yolu şirketinin, yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı belirtildi.