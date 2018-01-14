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(Görüntülü Haber) Trabzon'da pisten çıkan uçak için kurtarma çalışması başlatıldı (4)

DENİZE 25 METRE KALA DURDU TRABZON- (DHA) Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken sağa dönüş yapması gerekirken hız alarak sola doğru dönü

14 Ocak 2018 17:18

DENİZE 25 METRE KALA DURDU TRABZON- (DHA) Ankara-Trabzon seferini yapan PC 8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Trabzon Havalimanına iniş yaptığı sırada pist başında manevra yaparken sağa dönüş yapması gerekirken hız alarak sola doğru dönüş yaptı. Pistin kuzey tarafından yamaçtan denize yönelen uçak tekerlerinin balçığa dönüşen toprağa saplanması üzerine denize yaklaşık 25 metre kala durdu. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri, 162 yolcu ve 6 mürettebatın tahliyesini sağladı. Olaydan sonra uçak halatla sabitlenerek denize kaymaması için önlem alındı. KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATTI Bu sabah bölgeye gelen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kaza Kırım Ekibi inceleme başlattı. Uçak ve Havalimanında inceleme yapan ekip kazayla ilgili rapor hazırlayacak. Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan telefonla aradığı Trabzon Valisi Yücel Yavuz dan bilgi aldı. Vali Yavuz da beraberinde bir ekiple Sahil Güvenlik teknesi ile açıldığı denizden incelemelerde bulundu. KURTARMA PLANI HAZIRLANIYOR Trabzon Havalimanı\'nda yaşanan kaza ile ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi, pist başında yamaçta asılı kalan uçakla ilgili kurtarma planı hazırlıyor. Denize kaymaması için halatla sabitlenen uçak için bölgeye ağır tonajlı vinçler çağrıldı. Vinçler yardımıyla uçağın piste çekilerek hangara alınması planlanıyor. Uçakta kalan yolcuların valizleri de tehlikeli olabileceği değerlendirilerek alınamadı. Uçağın piste çekilmesinin ardından yolcu valizleri alınacak. VATANDAŞLAR HAVALİMANINA AKIN EDİYOR Trabzon Havalimanına paralel uzanan Karadeniz Sahil Yolu\'nda araçlarını durduran sürücüler pisti üst bölgeden gören kaldırım ve üst geçitler üzerinden uçağı görmeye çakışıyor. Havalimanına gelen çok sayıda kişi cep telefonları ile uçağı görüntülüyor.

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