(Görüntülü Haber) Trabzon'da kaza 4 yaralı

Trabzon?da, Tonya-Vakfıkebir karayolunda otomobille, hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 1530 sıralarında Trabzon?un Tonya ilçesi ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Bilal Sağlam idaresindeki 61 TE 173 plakalı otomobil ile Erol İkinci yönetimindeki 55 RK 616 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Erol İkinci ile birlikte Burcu Memişoğlu, Muhammet Baki ve Tülay Topkara yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile ambulansa alınan yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.