T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trabzon'da kaza 4 yaralı

Trabzon?da, Tonya-Vakfıkebir karayolunda otomobille, hafif ticari araç çarpıştı

12 Ocak 2018 20:54

Trabzon?da, Tonya-Vakfıkebir karayolunda otomobille, hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 1530 sıralarında Trabzon?un Tonya ilçesi ile Vakfıkebir ilçeleri arasındaki karayolu üzerinde meydana geldi. Bilal Sağlam idaresindeki 61 TE 173 plakalı otomobil ile Erol İkinci yönetimindeki 55 RK 616 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan sürücü Erol İkinci ile birlikte Burcu Memişoğlu, Muhammet Baki ve Tülay Topkara yaralandı. Çevredekilerin müdahalesi ile ambulansa alınan yaralılar Vakfıkebir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TrabzonTonyaVakfıkebirKazadaKazaTonyaVakfıkebirBilal SağlamTEErolRKBurcu Memişoğlu Muhammet BakiTülay TopkaraVakfıkebir Devlet HastanesiKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24