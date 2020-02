(Görüntülü Haber) Trabzon'da katı atık bertaraf tesisi protestosu

Osman ŞİŞKO/ARSİN (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki eski bir taş ocağı alanına kurulması planlanan katı atıktan elektrik üretilecek tesise karşı çıkan yöre halkının tepkileri sürüyor. Yanbolu mevkiinde toplanan yaklaşık 300 kişi, vadilerine çöp dökülmesine izin vermeyeceklerini belirtti. Araklı ve Arsin ilçeleri arasındaki Taşönü mevkiinde eski taş ocağının bulunduğu 243 bin metrekarelik alanda kurulacak tesiste, Trabzon, Rize ve ilçelerinden TIR\'larla taşınacak katık atıklar bertaraf edilerek elektrik üretilecek. Bölgede 7 köyün ortasında bulunan alanda çöp depolanacağını öne süren ilçe sakinlerinin projeye karşı tepkileri sürüyor. 28 sivil toplum örgütü ve 61 muhtardan oluşan Arsin Platformu öncülüğünde Yanbolu mevkiinde toplanan 300 kişilik grup \'Yanbolu Turizm Vadisi çöp olmasın\' ve \'Araklı çöp olmasın\' yazılı pankartlar açtı. \'ARAZİLER ÇÖP TESİSİ İÇİN VERİLMEDİ\' Burada açıklama yapan Arsin Platformu Başkanı Oktay Acar, temiz bir çevrede yaşamanın her canlının ve her insanın hakkı olduğunu belirterek, vadide yaşayanlar olarak bu haklarını kimsenin ellerinden alamayacağını söyledi. Yanbolu Vadisi\'nin kirletilmesine kanunlar ve nizamlar ölçüsünde izin vermeyeceklerini vurgulayan Acar, \"Trabzon Rize Katı Atık Birliği kurulduğu dönemde çöplerin toplanıp döküleceği yer olarak 1\'inci dönemde Trabzon\'a, 2\'nci dönemde Rize\'ye dökülmesi kararlaştırılmıştır. Trabzon\'da Sürmene Çamburnu\'ndan sonra, Yanbolu\'ya yapılması düşünülen çöplüğün ısrarla doğal güzelliği olan, turizm geleceği bulunan ve 15 bin nüfusun yaşadığı bir merkeze dökülmek istenmesini doğrusu anlamış değiliz. Çöp alanı olarak düşünülen bu yerler yaklaşık 45-50 yıl önce henüz özelleşmemiş olan Trabzon Çimento Fabrikası\'na hammadde temin etmek maksadıyla bazıları gönüllü, bazıları zorunlu istimlak edilerek alınmış yerlerdir. Bu araziler çöp tesisi yapılması için verilmemiştir\" dedi. \'ÖNEMLİ TURİZM POTANSİYELİ YOK SAYILAMAZ\' Devletin bir kurumunun alanı heyelanlı saha ilan ederken başka bir kurumunun heyelanlı bölge olmadığı yönünde rapor verdiğini hatırlatan Acar, bölgenin turizm potansiyeline dikkat çekti ve açıklamasını şöyle sürdürdü: \"Bu bölgede geçmişte yapılan çalışma sonucu tespit edilen, turizme açılabilecek nitelikte içine girilebilen irili ufaklı yaklaşık 10 tane yer altı mağarası bulunmaktadır. Adeta ikinci bir Karaca Mağarası gibi. Önemli bir turizm potansiyeli yok sayılamaz. Çöp alanı yapılması düşünülen bu bölgenin hızlı bir şekilde rehabilite edilerek mağaralarıyla beraber günümüzün bacasız fabrikası olan turizme kazandırılması gerekiyor. Sanki bu ÇED raporunu hazırlayanlar ya bu bölgeye hiç gelmemiş raporu masa başında yazmışlar ya da yukarıda bahsettiğimiz evleri, yer altı ve yer üstü su kaynaklarını, heyelanlı alanı ve mağaraları görmezlikten gelmişler. Buradan bir çağrı yapıyoruz. Bu yolun sonunda Santa tarihi yerleşkesi yokmuş gibi Santa\'dan Çakır Göle ve buradan Sümela\'ya turizm destinasyonu olabilecek bir alan yokmuş gibi nasıl çöp vadisi yapacaksınız?\" \'ÇÖP DÖKTÜRMEMEKTE KARARLIYIZ\' Alana çöp döktürmemekte kararlı olduklarını ifade eden Arsin Platformu Başkanı Oktay Acar, \"Bakanlara, TBMM\'ye, Cumhurbaşkanı\'na kadar gideceğiz. Temiz bir çevrede yaşamak her canlı ve her insanın hakkı olduğu gibi bu vadide yaşayan bizlerin de hakkıdır. Bu yaşama hakkını korumaya yemin ettik. Trabzon Valimizi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı, bu konuyla ilgili olan bürokratlarımızı ve bakanımızı yapmayı düşündükleri çöp alanına davet ediyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz hususları yerinde göstermek istiyoruz. Biz Arsin platformu olarak bu bölgenin rehabilite edilerek acilen turizme kazandırılması gerektiğini ifade ediyoruz. Biz Araklı ve Arsin bir olduk, bölgemizin ve Yanbolu Vadimizin haklarını korumak için ele ele verdik. İlçelerimizin gelişmesi ve güzelleşmesi için var gücümüzle çalışacağız\" ifadelerini kullandı. Grup açıklamanın ardından şehitler için dua ederek dağıldı. 1573 İMZA TOPLANMIŞTI Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesisi için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme raporuna karşı daha önce 1573 imza toplayan vatandaşlar hazırladıkları dilekçeyi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etmişti.