(Görüntülü Haber) Trabzon’da kasaplar ve vatandaşlar ithal ete sıcak bakmıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da, ithal ete ilgi gösterilmeyince yerli et fiyatlarında düşüş olmadı.



Trabzon’da ortalama kilosu 40 liradan satılan yerli et, vatandaşların tercihi olmayı sürdürüyor. İthal yolla satışa sunulan ucuz ete tüketiciler ilgi göstermedi. Çok sayıda kasap, ilgi olmayınca ithal eti tezgahlarına koymadı. Kasap Burak Çelik, yerli et fiyatlarında düşüş olmadığını, ucuz satılan ithal ete ise vatandaşların güvenmediği için sıcak bakmadığını söyledi.



Devletin karşılarına rekabetçi olarak çıktığını anlatan kasap Adem Birsen ise, “Devlet bizden vergi alıyor, karşımıza rekabetçi olarak çıkıyor. Bu yanlış politikadır. Dışardan et getirmeyle iş çözülmez. Et fiyatlarında değişiklik yapmadık, yapmamız da mümkün değil. İthal ete vatandaş güvenmiyor. Alacağımız ithal etler, elimizde kalırsa zarar ederiz. Bu nedenle ithal eti tezgaha koymuyoruz\" dedi.



Kasap Musa Ozan ise et fiyatlarında indirim yapma şanslarının olmadığını belirterek, \"İndirim yapmamıza imkan yok, çünkü hayvanlar pahalı. Bizim belli bir karımız var, bunda indirim yapma durumumuz yok. İthal etin ne olduğunu bilmiyoruz, güvenemiyoruz. Bu konuda devletimizin, bakanlarımızın çözüm üretmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Kasaptan et alan Saliha Abonozoğlu da ithal ete güvenmediğini belirterek tercihinin pahalı olmasına rağmen yerli et olduğunu söyledi. Ayla Malkoç da yerli et aldığını belirtti.