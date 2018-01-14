(Görüntülü Haber) Trabzon'da Kalandar eğlencesi

İnan KALYONCU/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da, Rumi yılbaşı kutlaması olan Kalandar geleneği, asırlardır çeşitli eğlencelerle sürdürülüyor. Tonya ve Yomra ilçelerindeki kutlamalarda, Kalandar gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi ‘çendey atma’ etkinliği düzenlendi. Tonya\'daki kafeteryada düzenlenen etkinlikte, Kalandar geleneğinin tarihçesi ve geçmiş yıllarda yapılan eğlenceleri anlatıldı ve yöresel yemek ikramında bulunuldu. Değişik giysiler giyip, yüzlerini boyayan gençler, kötü ruhlu hortlak olarak bilinen goncolozu canlandırdı. Etkinlikte, sanatçı İlknur Yakupoğlu, türküler söylerken, Nurev Oğuz da fıkra anlattı. YOMRA’DA DA KUTLANDI Trabzon\'da yılbaşı olarak kutlanan Kalandar için Yomra ilçesinin Çamlıyurt Mahallesi\'nde şenlik düzenlendi. Şenlikte toplanılan bahşişlerin ise Çamlıyurt İlkokulu\'nun ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu da kampanyaya destek olmak amacıyla AK Parti Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur ile birlikte etkinliklere katıldı. Başkan Sağıroğlu, burada yaptığı açıklamada, “Kalandar, bu topraklarda doğan bir gelenek. Bizim de gençlik yaşlarımızda, ilçemizin tamamında Kalandar kutlanırdı. O zamanlar, meşhur bir Kalandar türküsü de vardı. ‘Gece geldik kapınıza, selam verdik yapınıza, selamımızı almazsanız daha gelmeyiz kapınıza’ diye. O hane sahipleri, gelenlere elma, armut, fındık gibi ürünler verir. Fakat yıllar geçtikçe örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz kaybolmakta\" dedi. KALANDAR NEDİR? ​Kalandar, Trabzon ve çevresinde hem Miladi takvime göre 14 Ocak\'a denk gelen Rumi yılın ilk gününü hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon\'un çeşitli yörelerinde de Kalandar adetleri değişir. İnanışa göre, Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar. Evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. \'Rızık melekleri\'nin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi, köyün çocukları, çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar. Çocuklar, ev ev gezerek, kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca ürkütücü kıyafetler giyilerek, gidilen evdeki çocukların korkutulması amaçlanır.