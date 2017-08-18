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(Görüntülü Haber) Trabzon'da kadın cinayetinin 2 şüphelisi tutuklandı

Trabzon'da kadın cinayetinin 2 şüphelisi tutuklandı- Yeniden Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Ortahisar İlçesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başı taşla ezilen cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 ş

18 Ağustos 2017 18:45

Trabzon\'da kadın cinayetinin 2 şüphelisi tutuklandı- Yeniden Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'un Ortahisar İlçesi\'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başı taşla ezilen cesedi bulunan 24 yaşındaki Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Çukurçayır Mahallesi’nde eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanlık alanda 3 gün önce çıplak kadın cesedi bulundu. Göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen kadının Pınar Kaynak olduğu belirlendi. Katillerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma A.K. ve N.B.\'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen şüpheliler A.K. ve N.B., sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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