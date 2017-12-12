(Görüntülü Haber) Trabzon'da Faroz balıkçı barınağına tahliye kararı

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA)- TRABZON’un Ortahisar ilçesindeki Faroz Balıkçı Barınağı için betonlaşma ve amacı dışında kullanım gerekçe gösterilerek 138 barınak sahibine tahliye kararı çıkarıldı.



Yalı Mahallesi\'ndeki Faroz Balıkçı Barınağı\'nda ek yapılan beton yapılar ve amacı dışında kullanım gerekçe gösterilerek barınaktaki 138 kişiye tahliye kararı çıkarıldı. 15 gün içerisinde barınakları tahliye etmeleri yönünde tebligat yapılan 138 kişi karara tepki gösterdi. Tahliye kararı karşısında mağdur olduklarını ve haklarını arayacaklarını söyleyen Faroz Balıkçı Barınakları ve Trabzon Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, \"Bize suiistimal olduğunu söylüyorlar. Maden suiistimal vardı neden daha önce uyarı yapılmadı?\" diye sordu. Balıkçıların eski yerlerinin devlet tarafından yıllar önce yıkıldığı için Faroz\'daki barınakların yüklenici firma tarafından kendileri için yapıldığını ifade eden Ahmet Mutlu şunları dedi:



\"Faroz balıkçı barınağı eski sahil yoluna bitişikti. Yeni Sahil yolu geçince yıkıldı ve devletimiz bize modern bir balıkçı barınağı yaptı. Burada sıkıntı barınaklarda değil 5-C maddesi uyarınca üst yapılarda. Zamanında bize sökülür takılır ahşaptan bir model örnek barınak şeklinde 138 dam yaptırdılar. Şu anda bu damları biz aktif olarak kullanıyoruz.Bu bize zamanında Karayolları eliyle devlet yaptı. Bu barınaklar bize 10 yıllık kiralama bedeli ile veridi. Trabzon Liman Başkanlığınca 10 yıllık işletme izni verdi. Bu izinlerimiz 2 yıl önce doldu.Bizde yeniden kiralama talep ettik. Bize \'çıkın\' diyorlar. Gerekçe olarak betonlaşma, yapılaşma olduğunu öne sürüyorlar. Burada kalanların ufak tefek suiistimalleri oldu, olmadı dersem yalan konuşmuş olurum. Ancak bu görüldüğünde uyarı yapılabilir, düzenleme istenebilirdi. Madem yapılanlar yanlıştı, o zaman uyarmayıp neden suiistimal edilmesine izin verildi? Bu yapıları ben yapmadım ki. Bu kadar insanın vebalini ben nasıl çekerim?\"



YASALAR TAHLİYE SÜRESİ 30 GÜN DİYOR



Ahmet Mutlu, tahliye kararının mevzuata aykırı olduğunu öne sürerek şöyle devam etti:



\"Bizi bu güne kadar bekletilir şu anda ecrimisille beraber bizden 300 bin lira ücret istiyorlar. Bu konuyu hem valimize hem de defterdar beye ilettik. Bize duyarlı davrandılar. Milli Emlak\'la taksitlendirme yönünde anlaşmaya çalışıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yönetmelikte balıkçı barınakları için verilen tahliye süresi 30 gün ama bize \'15 gün içinde çıkın\' dediler. Kış vakti fırtınalı zamanda bu kadar insan, bu kadar malzemeyi, tekneyi, motoru evine mi götürecek? Bu araba değil ki başka bir yere çekelim. Yetkili mercilere başvurumuzu yaptık, hakkımızı hukuki yollarla arayacağız. Bizler burada kiracı olmaya devam etmek istiyoruz, devletimizden farklı bir beklentimiz yok.\"



\'TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BURAYA BOŞALTMAMIZI İSTİYOR\'



Farozlu balıkçı İsmail Usta da burasının yapıldığı günden itibaren \'muamma\' olduğunu belirterek şöyle dedi:



\"Bir türlü istenildiği gibi kooperatifimiz malı olmadı. Devamlı bir kiralama modeli uygulandı. Yapıldığı zaman damlar bizim ihtiyacımızı karşılıyordu ama şu anda karşılamıyor. Bundan dolayı da balıkçı arkadaşlar bazı zorunlu ilaveler yaptılar. Bundan rahatsız olan Tarım İl Müdürlüğü buraya boşaltmamızı istiyor. Daha sonra eklenen yerlerin yıkılmasını istiyorlar. Bu da balıkçıya büyük bir maliyet ve zorluk oluşturuyor. Bu saatten sonra nereye gideceğiz bizim geçimiz burada aç mı kalacağız. Bir de burada amacına uygun kullanılamayan barınaklar var. Bu barınaklar balıkçı kooperatifine verilse kendi içimizde çözeceğimiz bir sorundur.\'\'



\'BİZ BABADAN BERİ BALIKÇIYIZ\'



Faroz Balıkçı Kooperatifinde 5 numaralı dam sahibi Muharrem Usta ise \"Biz ihtarname aldık. Bu uzun zamandır süre gelen sorunlar yaşıyorduk. Gönderilen tahliye yazısı ile ne yapacağımızı şaşırdık. Yazının herhalde yanlışlıkla gönderilmiş olabileceğini zannettik. Bize burayı devlet yaptı ve kiraladı. Devlet kendi kiraladığı yerden bizi tahliye edip yıkacağını söylüyor. Böyle saçmalık olur mu.Burada amacına uygun kullanılmayan yerler varmış. Biz babadan beri balıkçıyız. Kayığımız buraya bağlayarak burada yaşıyor ve çalışıyoruz. Burada gerçek balıkçının günahı yok .Buradaki gerçek balıkçılılar mağdur oldular. Bizde bir sorun yok, sorunu çözmek için bu damaları amacı dışında kullananları tespit ederek onları izaha getirsinler\" diye konuştu.



