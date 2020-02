(Görüntülü Haber) Trabzon'a Koreli damat (4)

Selçuk BAŞAR- Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON\'da yaşayan Gizem Kör (25), öğrendiği Korece sayesinde internet üzerinden tanışıp, bir süre konuştuktan sonra aşık olduğu Güney Koreli Chang Hee Le (35) ile evlendi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de balayı tatili yapan çift, bundan sonraki yaşamlarını Güney Kore’de sürdürecek. Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi’nde yaşayan, büro yönetimi mezunu Gizem Kör, merak ettiği Korece\'yi öğrenmek için 3 yıl önce internet üzerinden araştırmalara başladı. Korece yazıları takip edip, müzikler dinleyen Kör, yine internetten tanıştığı Koreliler ile iletişime geçerek, kendisine arkadaş grubu oluşturdu. Türkiye\'ye gelmek isteyen Koreli arkadaşlarını 2015 yılında, Trabzon\'da ağırlayan Kör, misafirlerine kenti gezdirdi. Arkadaşlarıyla vakit geçirirken, dilini de geliştiren Kör, ziyaret sonrası grupta bulunan makine mühendisi Chang Hee Le ile internet üzerinden konuşmayı sürdürdü. İkili, bir süre sonra birbirine aşık oldu. Türkiye\'ye tekrar gelen Chang Hee Le, bu kez Gizem Kör\'ün ailesiyle de tanıştı. İki tarafın ailelerinin de onayıyla çift, evlenmeye karar verdi. Güney Kore\'de evlenen çift, 11 Şubat\'ta Düzköy ilçesinde düğün töreni yaptı. İslamiyet\'i seçen Chang Hee Le ile Gizem Kör\'ün imam nikahı da kıyıldı. Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de balayı tatili yapan çift, yerleşecekleri Güney Kore’de hayatlarını sürdürecek. \'TERCÜMANLIK TEKLİFİNDE BULUNDULAR\' Korece\'yi öğrenme sürecini anlatan Gizem Kör, \"Korece için Trabzon\'da pratik yapmam pek mümkün değildi. İnternet üzerinden görüştüğüm arkadaşlarım vardı. Türkçe öğrenmeye çalışan arkadaşlarım vardı. Onlarla konuşarak, hem kendimi geliştirdim hem de Korelilere Türkçe\'yi öğretmiş oldum. Ben, Korece öğrenirken, internet üzerinden tercümanlık sitesi vardı. Oradan Chang Hee Le\'nin iş arkadaşları Trabzon\'a analiz yapmaya geliyorlardı. \'Biz geleceğiz, bize tercüme yapar mısın?\' diye teklifte bulundular. Kabul ettim. Burada vakit geçirdik\" dedi. \'AİLEM, ONU ÇOK SEVİYOR\' Chang Hee Le\'nin 3 yıldır Güney Kore\'ye gidip, geldiğini anlatan Gizem Kör, \"İnternet üzerinden sıkça konuşuyorduk. Sonra Türkiye\'ye gelmek istediğini söyledi. Trabzon\'a gelip, ailemle tanışmak istedi. O şekilde ilerledi. Aileme çocukluğumdan beri \'Ben yabancı biri ile evlenmek istiyorum\' diyordum. Şakasına söylüyordum. Onlar da o söylemlerimden şaka yaptığımı zannediyorlardı, ciddiye almadılar beni. Çağır, gelsinler; dediler. İstanbul\'a varana kadar \'Gelmez\' diye düşündüler. Sonra zaten ailem, olayın ciddiyetinin farkına vardı. Ailem, onu çok seviyor; çok benimsediler. Aileden biri olarak görüyorlar\" diye konuştu. \'MÜSLÜMANLIK\'I KABUL ETTİ\' Eşi Chang Hee Le\'nin Trabzon\'u görmeden önce ön yargıları olduğunu dile getiren Gizem Kör, şunları söyledi: \"Başta \'anne- baba\' olmak üzere Türkçe birkaç kelime öğrendi. Şiveden dolayı \'Bu ne demek?\' diye sorduğu çok oldu. Onun dışında Türk yemeklerini, kültürünü, düğünlerini, Türk insanının sıcakkanlılığını çok sevdi. Kendisi \'Kore\'de olmayan bir şey bu\' dedi. İlk başlarda Müslümanlık\'ı kabul etmedi. Bu yaşa kadar farklı bir kültürden gelmiş babam, zorlamamam gerektiğini söyledi. Yani inatlaşarak, onunla bir yere gidemeyeceğimi belirtti. Zamanla ona bırakıp, kendinin araştırarak, öğrenmesi ve kabullenmesi gerektiğini söyledi. Öyle de oldu. İslam, yabancı ülkelerde daha sert lanse edildiği için oradan çok çekimserdi. Onu da aştık zamanla. Müslümanlık\'ı kabul etti. İmam nikahımızı da yaptık. Normal nikahımızı Kore’de kıydık. Bizim gibi onlarda düğün falan yok. \'BİZE HER YER TRABZON\' ​Güney Koreli Chang Hee Le ise çok sevdiğini belirttiği eşi Gizem Kör\'ü iyi ki tanıdığını söyledi. \'Trabzon eniştesi\' olmaktan mutlu olduğunu vurgulayan Chang Hee Le, Türkiye\'de çok iyi insanlarla tanıştığını belirtti. Karadeniz'i de çok sevdiğini dile getiren Chang Hee Le, Trabzonlular arasında popülerleşen \'Bize her yer Trabzon\' sloganını da dillendirdi. 