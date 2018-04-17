T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, kazada yaşamını yitirdi

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), yaşamını yitirdi

17 Nisan 2018 14:35

Fatih TURAN/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON\'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse arkadan çarpan İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2\'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 04:00 sıralarında Yomra İlçesi Kaşüstü mevkiinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, 2\'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman yönetimindeki 24 ER 404 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, Ayhan akduman ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Akduman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANYOMRA Trabzon DHA TRABZON YomraEmniyet Müdür YardımcısıEmniyet Müdürü Ayhan AkdumanKazaYomraKaşüstüTrabzon Emniyet Müdür YardımcısıERKazada AyhanOlayKanuni EğitimAraştırma HastanesiAkduman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24