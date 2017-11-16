(Görüntülü Haber) Toynak yerine ayağına çakılan çiviler atı sakatladı



Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'da bir nalbantın, küçük nal çivisi yerine büyük tahta çivileri toynak yerine ayağına çaktığı at, hayvanseverlerin ilgisi üzerine tedaviye alındı. 80 yaşındaki Şeref Özdemir, 11 yıl boyunca yük taşıma işinde kullandığı 15 yaşındaki Ceylan adlı atına 15 gün önce nal çaktırmak istedi. Özdemir anlaştığı nalbantla Ceylan\'ın 4 toynağına otomobil lastiklerinden kesilmiş parçalar çaktırdı. Ertesi gün atını yatar vaziyette bulan Özdemir, tüm çabasına rağmen ayağa kaldıramadı. Atın hastalandığını düşünen Özdemir, evinin karşısında bulunan çimlik alana bırakıp iyileşmesini bekledi. Geçen süre içerisinde sağlık durumu kötüye giden atı gören bir vatandaş, hayvanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ve bir grup hayvansever, ata yardım için bir araya geldi. Bir veterinerle görüşen hayvanseverler atı muayene ettirdi.



ÇİVİLERİ TOYNAK YERİNE AYAĞINA ÇAKMIŞLAR



İlk muayenede atın toynaklarına çakılan çivilerin nal çivisi olmadığı ve yanlış nallama nedeniyle çivilerin ayaklarına çakıldığı belirlendi. Bacaklarında ve toynaklarında iltihaplanma meydana gelen hayvanın vücudunun değişik yerlerinde de uzun süre yatmaya bağlı yaralar oluştuğu tespit edildi. Detaylı muayeneden geçirilen atın yaraları antibiyotik spreylerle temizlenirken hayvanseverler de saman ve yem bağışında bulundu.



Ceylan\'ın toynaklarına uzun süre bir şey çakılmayacağını belirten Arife Yanık, ?Atın ayaklarına lastik çaktırmışlar. Ancak lastikler ete çakıldığı için ayaklarında enfeksiyon oluşmuş. Hemen bir nalbant getirdik. Yemesi için sebze ve meyveler getirttik. Yumuşak yerde yatması gerektiği söylendi ve biz de saman serdik altına. Sol ön ve arka ayaklarında ciddi kanama vardı. Nalbant plastikleri söktü. Çiviler tahta çivisi gibiydi. Çok ıstırap çekmiş dedi.



NALBANT İŞİ BİLMİYOR İDDİASI



Atın sahibi Şeref Özdemir ise nalbantın yaptığı işi iyi bilmediğini öne sürdü. Nal çaktırdıktan sonra atın bir daha ayağa kalkamadığını anlatan Özdemir, ?Nalları çaktırdıktan sonra baktım at yattığı yerden kalkmıyor. 15 gündür böyle çekiyor. Nalbant bu işten anlamıyor. Çivileri etine çakmış. O kadar üzüldüm ki gece uyuyamadım bile. Bu canlar bize Allah\'ın emanetiö dedi.