(Görüntülü Haber) Tour Of Antalya'da şampiyon Artem Ovechkin oldu (1) HD

Side - Lara etabının kazananı Matteo Moschetti

Artem Ovechkin: \"Bu benim en güzel anım\"

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA)





Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) 2.2 kategorisinde gerçekleştirilen Tour Of Antalya, bugün koşulan 146,2 kilometrelik Side-Lara etabı ile tamamlandı.



Etabı Polartech-Kometa takımından Matteo Moschetti 3 saat 9 dakika 3 saniye ile kazandı. Etabın ikinciliğini tekerlek farkı ile Monkey Town Continental Takımı\'dan Andre Looij, üçüncülüğü ise CCC Sprandi Polkowice Takımı\'ndan Piotr Brozyna elde etti.



Genel klasmanda birinci olan Marathon-Tula Takımı\'ndan Artem Ovechkin ise Tour Of Antalya\'nın şampiyonu oldu ve Magenta mayoyu ülkesine götürmeye hak kazandı. 20 ülkeden 25 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Tour of Antalya’nın son etabına 121 bisikletçi iştirak etti.



SPRINT PRİMİ WILDAUER\'IN OLDU



Etabın 66.6\'ncı kilometresinde ilk prim kapısı geride kalırken, sprint primini Tirol Cycling takımından Markus Wildauer kazandı. İkinciliği Leopard Pro Cycling\'ten Luc Wirtgen, üçüncülüğü de Monkey Town Takımı’ndan Jordy Buskermolen elde etti.



Belek\'e yaklaşılırken ilk kez önde 5 bisikletçi kaçış grubu oluşturdu. Prim kapısından geçen üçlüye CCC Sprandi Polkowice\'den Adrian Kurek ile Synergy Baku Cycling\'ten Elgun Alizada eklendi. Bu grubun arkasından iki bisikletçi yetişmeye çalıştı. Bu ikilinin hemen arkasına da peloton (Ana Grup) yerleşti.



VAN ENGELEN HASTANEYE KALDIRILDI



85\'inci kilometreden sonra etabın ilk ciddi kaçış grubu oluştu. 6 sporcu önce 20 ardından 32, son olarak da 1 dakikanın üzerine çıkmayı başardı. Leopard Pro Takımından Gaetan Pons, Tirol Cycling\'ten Johannes Schinnagel, Akros-Renfer Sa takımından Justin Paroz, Danimarka Milli Takımı’ndan Andreas Madsen, Eri-Tel\'den Michael Habtom ve Apple takımından Yuriy Chsherbinin tempo yapmaya başladı. Bu esnada Bike Aid takımından Adne Van Engelen rahatsızlanarak önce ambulansa alındı, sonra Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavisine başlandı.



YOKUŞ PRİMİNİ SCHINNAGEL ALDI



Etabın 108.7\'inci kilometresinde tırmanış primi gerçekleşti. Prim kapısını ilk geçen sporcu Tirol Cycling Takımından Johannes Schinnagel oldu. 2\'inci olarak Eri-Tel\'den Micheal Habtom geçti. Prim kapısı geçildikten sonra peloton iyice hızlandı ve öndeki 6\'lı grupla farkı 31 saniyeye kadar indirdi.



YENİLENEBİLİR ENERJİ PRİMİNİN KAZANANI DA SCHINNAGEL



Etabın 121.1\'inci kilometresinde geçilen Yenilebilir Enerji Primi’ni Tirol Cycling takımından Johannes Schinnagel kazandı. Leopard Pro Cycling\'ten Gaetan Pons ikinci olurken, üçüncülüğü de Akros-Renfer Sa takımından Justin Paroz aldı.



MAYOLAR, SAHİPLERİNİ BULDU



Genel klasman lideri olarak Magenta mayoyu kazanan Artem Ovechkin olurken, sarı mayoyu (Sprint) Polartech-Kometa Takımı\'ndan Matteo Moschetti, turuncu mayoyu (Tırmanış) Felbermayr Simplon Takımı\'ndan Daniel Lehner, yeşil mayoyu (Yenilenebilir Enerji) ise Polartech-Kometa Takımı\'ndan Awet Haptom kazandı. Genel takım birinciliğini ise Tirol Cycling Takımı elde etti.



OVECHKIN: \"BU BENİM EN GÜZEL ANIM\"



Genel klasman lideri olarak Tour Of Antalya\'yı şampiyonlukla bitiren Rus sporcu Artem Ovechkin, yarışın ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.



Faal sporculuk yaşamının ilk büyük zaferini yaşadığını aktaran Ovechkin, \"Benim için ne güzel bir gün. Hayatımın ilk büyük zaferini kazanıyorum. Bu benim en güzel anım\" dedi.



\"HEM KENT HEM DE ORGANİZASYON HARİKAYDI\"



Kendisi için önemli bir gün olduğunu belirten Rus bisikletçi, şöyle konuştu:



\"Bugün benim için büyük bir gün. Arkadaşlarım bana çok destek oldular. Yarışı çok iyi kontrol ettiler. Kaçanların peşine düştüler. Bu da benim için harika biten etabın habercisi oldu. Benim ilk büyük zaferim. Çok mutluyum. Hem Antalya, hem de organizasyon gerçekten müthişti. Türkiye\'ye ilk defa geliyorum. Etap başından sonuna kadar bol bol güneşin altında pedal çevirmenin tadını tarif edemem. Şubat ayında böyle bir hava inanılmazdı.\"