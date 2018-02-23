(Görüntülü Haber) Tour Of Antalya'da Kemer etabı başladı

Ata SELÇUK / ANTALYA, (DHA) Uluslararası Bisiklet Birliği\'nin (UCI) 2.2 Etaplı Yol Yarışı kategorisinde yer alan Tour Of Antalya\'da Kemer etabı start aldı. Yarışın ikinci gün programında yer alan etap, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı önünden saat 12.00\'de verilen start ile başlarken, Kemer güzergahına gidecek olan sporcular yeniden Atatürk Parkı mevkisine gelerek finiş çizgisine ulaşacak. İLK ETABI MOSCHETTI KAZANDI İlk kez düzenlenen Tour Of Antalya\'nın ilk ayağı olan Korkuteli etabında kazanan isim Polertec Kometa takımından 3 saat 46 dakika 31 saniye Matteo Moschetti olurken, bu etapta yedi bisikletçi, (Sinergy Bakü takımından Samir Jabraliov, Brisaspor\'dan Mustafa Köklü, Batuhan Eşref Pekcan, Apple Team\'dan Islam Usmanov, Nikolay Zaitsev, Salcano Sakarya\'dan Nevzat Kral, Nurgali Turebekov) geçirdikleri kaza ve sakatlık nedeniyle yarışı terk etmek zorunda kalmıştı.