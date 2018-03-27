(Görüntülü Haber) Tosya Kaymakamlığından 30 kişiye hasta karyolası

Emre ÇİLOĞLU TOSYA, (Kastamonu) (DHA)- Kastamonu\'nun Tosya İlçesi Kaymakamlığı\'nın başlattığı \'Yalnız Değilsiniz\' projesi kapsamında 30 kişiye hasta karyolası verildi. Evde hasta bakımı birimlerinin öncülüğünde Tosya\'da bakıma muhtaç, yaşlı ve hastalara yönelik uygulama kapsamında Tosya Kaymakamlığı tarafından 30 kişiye hasta karyolası hediye etti. Toplamda 90 kişiye verilecek hasta karyolalarının ilk bölümü teslim töreninde konuşan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, bir çok hastanın imkansızlıklar nedeniyle karyolanın üzerinde ya da yer yatağında sağlıksız şekilde yattıklarını ve bu konuya duyarsız kalamadıklarını ifade etti. Kaymakam Pişkin, 54 köy ve 23 mahalle ziyaretleri sırasında bir çok hastanın imkansızlıklar nedeniyle karyolanın üzerinde ya da yer yatağında sağlıksız şekilde yattıklarını gördüğünde çok üzüldüğünü söyledi. Bunun üzerine Yalnız Değilsiniz projesini başlatarak ilk etapta 30 hasta yatağı alarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini belirten Pişkin, İnsana dokunmak ve insan odaklı çalışmak, sosyal devlet anlayışımızın tam da merkezine oturttuğumuz bir anlayış. İnsana dair hiç bir sorun hiç bir alan bize teğet geçemez ve kayıtsız kalamayız. Bu anlamda bu çalışmalarımız artarak devam edecek dedi.