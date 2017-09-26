(Görüntülü Haber) Torununu tabletten uzak tutmak için bez bebek dikiyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Koçarlı İlçesi\'nde 6 ay önce ilk torunu dünyaya gelen evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki Sema Kalkan, onu cep telefonu ve bilgisayardan uzak tutmak için bez bebek dikmeye başladı. Koçarlı\'nın Yeniköy Mahallesi\'nde yaşamını sürdüren ev kadını Sema Kalkan, 6 aylık torunu Mira\'ya diktiği bez bebeklerin sayısını arttırdı. Önce hobi olarak başladığını fakat çocukların cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyalara ilgisinin arttığını görünce bu işin üzerine biraz daha eğildiğini anlatan Kalkan, \"Torunum çocukluk çağını bu bebeklerle geçirsin istiyorum. Sağlıksız oyuncaklardan uzak kalsın, cep telefonundan uzak bir çocukluk geçirsin. Hem maliyeti düşük, hem de daha sağlıklı. Çocuklara evciliği öğretelim, tabletlerden uzaklaştıralım. Biz çocukluğumuzda bunlarla yetiştik. Şimdiki çocuklar bunu bilmiyor, bu geleneğin yaşatılmasından yanayım\" dedi. \"ARNAVUT GELİNLER ÇOK BEĞENİLDİ\" Özellikle yaptığı Arnavut gelin bebeklerin daha çok ilgi gördüğüne söyleyen Kalkan, \"Astarını dikiyorum, pamuğunu dolduruyorum. Daha sonra yelek ve aksesuarlarını hazırlıyorum. Bizim gelenek ve göreneklerimizde olan Arnavut kıyafetlerini yansıtmaya çalışıyorum. Gelinleri biz düğünlerde nasıl giydiriyorsak aynısını bez bebeklere yapıyorum. Bir bebeğin tamamlanması yaklaşık 2 gün sürüyor. Yaptığım Arnavut gelini bebeklerini, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Ahilik Haftası\'nda ilk kez stant açarak sergiledim. Bebekler orada o kadar ilgi gördü ki ben de bu işi biraz daha iletletmeyi düşündüm. Her bayanın evinde eskiden kalma kullanılmayan giyim eşyaları var. Onları çöpe atacağımıza bu şekilde değerlendirebiliriz. Çeyizimden kalan şeyleri bile bebeklere yorgan ve yastık yaptım. Kesinlikle maddi bir beklentim yok. Çocukların beğenmesi bana yetiyor\" diye konuştu.